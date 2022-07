Vlada Roberta Goloba skrb za prihodnost Slovencev vzela Mariborčanom #video

"Spodbujanja konservativne politike rodnosti ter tradicionalnih vrednot očetovstva in materinstva ne potrebujemo," so po odločitvi vlade o ukinitvi urada za demografijo sporočili iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod vodstvom Luke Mesca. Stranka SDS in zaposleni na uradu odgovarjajo, da so poteze vlade nestrokovne in da so izjave zavajajoče ter da kažejo na popolno nerazumevanje nalog urada.

"Urad za demografijo je bil središče, ki se je strokovno ukvarjalo z demografskimi izzivi. Kot vemo, naravni prirast že od leta 2017 pada. Slovenci na dolgi rok torej izumiramo," je danes ukinjanje urada za demografijo komentiral poslanec SDS Dejan Kaloh, ki je skupaj z zaposlenimi ukinjenega urada stopil pred novinarje. Tudi nekdanji zaposleni so nad odločitvijo vlade razočarani.

"Naša naloga je osredotočenost na materinstvo, očetovstvo in pripravljenost podarjati življenje. Ter skrb za prenos vrednot starejših na mlajše in s tem medgeneracijska povezanost," je dejal uslužbenec urada Franci Donko.

Nerazumevanje

Ob tem pa Donko poudarja, da se ne strinja z izjavo vlade, da se delo urada prekriva z delom ministrstva za delo.

"Ta izjava vlade je nesprejemljiva in netočna, nestrokovna in zavajajoča oziroma kaže na popolno nerazumevanje tega, kakšni so cilji urada za demografijo oziroma s kakšnim namenom je bil ustanovljen. Demografija je izrazito medresorsko področje," je dejal Donko.

Kako na te očitke odgovarjajo, smo želeli povprašati tudi na ministrstvu, a nam sogovornika danes niso mogli zagotoviti. V pisnem odgovoru pa so zapisali, da "urada za demografijo, ki ga je vlada Janeza Janše ustanovila za spodbujanje konservativne politike rodnosti ter tradicionalnih vrednot očetovstva in materinstva, ne potrebujemo. Namesto krepitve konservativnih družinskih politik zato potrebujemo krepitev progresivnih socialnih politik za odpravljanje revščine in zagotavljanje dostojnih pokojnin."

Odnos vlade do Maribora

Da ni toliko problematična ukinitev urada, kot je problematičen odgovor ministrstva, pa poudarja politični analitik Peter Merše. "Povsem jasno ne razumejo, da je imeti zadostno število otrok in posledično aktivne populacije, aktivne populacije pa ne moreš imeti brez zadostnega števila otrok, predpogoj za to, da sploh lahko imaš solidarno družbo in zagotavljaš pokojnine," opozarja Merše in dodaja, da spoštovanje materinstva in očetovstva niso neke konservativne politike.

"Pravzaprav je ravno obratno kot se tukaj izraža, ko govorimo o naprednih in konservativnih politikah. Napredne politike so tiste, ki vodijo v napredek, napredek poganja mlada generacije in za mlado generacijo potrebujemo otroke," je dejal Merše.

Kljub nestrinjanju dela politike pa se bo urad za demografijo s sedežem v Mariboru selil pod okrilje ministrstva za delo. Torej v Ljubljano. Ob tem pa Kaloh poudarja, da se s tem kaže tudi odnos vlade do Maribora.