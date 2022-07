Vrh politike o energetski in prehranski draginji: s kakšnimi ukrepi bodo zagotovili varnost Slovenije? #vŽivo

Predsednik vlade Robert Golob bo s predsedniki in vodji poslanskih skupin parlamentarnih strank, predstavniki energetskih podjetij ter ekonomskimi strokovnjaki ob 12. uri imel delovni posvet na temo ukrepov za zajezitev prehranske in energetske draginje ter zagotovitev energetske varnosti države. Že prejšnji teden je premier izrazil željo, da bi bila politika glede teh enotna. Posvet bomo spremljali v živo.

Vlada je nekatere ukrepe za blažitev draginje že sprejela. Z uredbo je posegla v oblikovanje cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest, medtem ko jih trgovci na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah še naprej oblikujejo prosto. A od tudi pri teh se je država za dizel začasno odpovedala prispevkoma za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije.

Prejšnji teden je vlada predstavila ukrepe na področju električne energije in določila najvišje cene za gospodinjstva in male poslovne odjemalce, odločila se je tudi ohraniti znižano trošarino in napovedala znižanje DDV na elektriko. Omejitev cen bo veljala od 1. septembra do 31. avgusta 2023.

Kaj pa ukrepi za prehransko draginjo in plin?

Ministrski zbor je naslovil tudi prehransko draginjo. Med drugim je vlada s sklepom zavodu za blagovne rezerve odobrila povečanje obveznih rezerv pšenice, v prihodnjih dneh naj bi zavod objavil javni razpis za odkup pšenice.

Še ta teden naj bi vlada po vzoru elektrike sprejela ukrepe na področju plina, po napovedih bodo sledili še ukrepi za druge oblike energentov.

Golob si pri sprejemanju ukrepov želi politične enotnosti. "Ponujam roko opoziciji in koaliciji, da se o ključnih vprašanjih za zimo pogovarjamo skupaj," je dejal prejšnji teden v DZ. Izrazil je željo, da bi politika "vsaj za trenutek, pa če je to za mesec ali dva", pozabila na politična preigravanja.

Poziv Goloba je komentiral SDS-ov poslanec, ki je zapisal: