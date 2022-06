Vam višje položnice, Robertu Golobu pa skoraj dva milijona evrov nagrade

Robert Golob je do tako visoke nagrade upravičen zaradi specifične pogodbe in dobičkov v GEN-I, še poroča pozarreport.si.

Robert Golob, aktualni premier in nekdanji predsednik uprave GEN-I, bo poleg dobrih 400 tisoč evrov bruto lanske plače prejel še posebno nagrado v višini 1,9 milijona evrov bruto, je po poročanju pozarreport.si razvidno iz finančnega poročila družbe, ki pa še ni uradno objavljeno. To so za siol.net potrdili tudi naši viri, ali navedbe in zneski držijo, pa smo preverili tudi na sedežu podjetja. Na odgovor še čakamo.