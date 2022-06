Ministrstva so imela do torka čas, da vladi Roberta Goloba dostavijo seznam javnih uslužbencev, ki so se od 1. 1. 2020 zaposlili, napredovali ali pa bili premeščeni. Ker je sezname že komentirala Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik in ugotovila, da gre za informacije javnega značaja, smo vlado Roberta Goloba zaprosili, da nam jih posredujejo. Ker je v javnem interesu, da jih javnost vidi.

"Ko se bo vlada seznanila s končnim poročilom, bo z ugotovitvami tega poročila seznanila tudi javnost," so zavrnili našo prošnjo na Uradu vlade za komuniciranje. Ker pa gre za informacije javnega značaja, tako je dejala Mojca Prelesnik, smo od vlade zahtevali dostop do seznamov po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Sezname bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

"Izključni namen priprave pregleda novih zaposlitev in premestitev je ugotoviti, ali je pri napredovanjih, imenovanjih in drugih kadrovskih potezah prišlo do neustreznih, neprimernih ali celo nezakonitih praks, in to potem ustrezno sanirati," so še zapisali pri Ukomu, kjer tudi trdijo, da ni namera vlade, da bi pavšalno spreminjala kadrovske poteze, opravljene v obdobju od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022, in po nepotrebnem izpostavljala javne uslužbence.

Gregor Virant: Ti seznami imajo zlovešč prizvok revanšizma

"Takšen sklep nima ne pravne podlage ne smisla. Kaj pa bodo ministri počeli s takimi seznami? Če obstajajo sumi o nepravilnostih v postopkih zaposlovanja, lahko minister aktivira službo za notranjo revizijo ali pokliče upravno oziroma proračunsko inšpekcijo. Če so na ministrstvu uslužbenci (iz kateregakoli obdobja), ki ne dosegajo pričakovanih rezultatov, jih lahko ministrstvo po relativno preprostem postopku odpusti. Seveda pa minister ne more že prvi dan vedeti, kdo slabo dela. Poleg tega se minister ne ukvarja z vsakim zaposlenim na ministrstvu, obstaja struktura menedžmenta, v kateri ima vsak svojo vlogo. Ti seznami imajo zlovešč prizvok revanšizma in so slab začetek dela nove vlade, pa tudi odraz neznanja."