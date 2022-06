Milan Krek: Robert Golob zahteva mojo glavo, eksekutor je Bešič Loredan

"Danijel Bešič Loredan že tri dni pritiska name, ki sem dokazano nepolitični kader in ki sem bil na položaj direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje postavljen prek javnega razpisa, da odstopim kot direktor. Minister mi pripoveduje, da predsednik vlade zahteva mojo zamenjavo, on pa je samo eksekutor - in to oster eksekutor, če se ne bom umaknil," je za Portal Plus razkril direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek.

Kot je povedal Milan Krek, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pravega razloga za njegovo zamenjavo ne zna navesti. "Ponavlja, da pač ne bova mogla delati skupaj," je dejal.

Na ministrstvo za zdravje smo poslali vprašanje, ali drži, da novi minister Danijel Bešič Loredan pritiska na zdajšnjega direktorja NIJZ Milana Kreka, naj odstopi s položaja. Prav tako smo vprašanje poslali v kabinet predsednika vlade, in sicer ali drži, da novi premier Robert Golob od novega zdravstvenega ministra zahteva, da direktorja NIJZ prisili k odstopu. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Po telefonu mu je povedal, da to od njega zahteva predsednik vlade

Krak pravi, da mu je novi minister za zdravje v enem od telefonskih pogovorov povedal, da to od njega zahteva predsednik vlade. "Torej tisti premier, ki bo vse depolitiziral. Minister mi pripoveduje, da predsednik vlade zahteva mojo zamenjavo, on pa je samo eksekutor - in to oster eksekutor, če se ne bom umaknil," je še povedal Krek ter dodal, da se Bešič Loredan v javnosti sicer spretno izmika, govori, da on nima ničesar pri tem, govori puhlice in daje prazne obljube ljudem.

"Ko sem vprašal Loredana, ali razume, da je zdravnik, mi je odvrnil, da je on sedaj politik. A zdaj vidite, kako majhen korak je med zdravnikom upornikom in politikom? Upam, da bo Danijel vsaj ob koncih tedna, ko bo delal kot zdravnik, res zdravnik in da ne bo v svoji narcisoidni pozi pozabil tudi na to, ko bo držal v roki skalpel," je zapisal Krek.

Za poslovnega direktorja želi Branka Gabrovca

Krek je dejal, da so znanci iz stranke SD povedali, da sta minister oziroma vlada v svet zavoda NIJZ imenovala kar štiri člane omenjene stranke. Nekateri so tudi člani strokovnega sveta za zdravstvo v stranki SD pod vodstvom Branka Gabrovca.

"Zelo malo časa sem potreboval, da sem ugotovil, zakaj minister politizira svet NIJZ. Sam mi je povedal, da hoče imeti za poslovnega direktorja Branka Gabrovca, ki je predsednik strokovnega sveta za zdravje v SD in kot tak tudi šef nekaterih članov zdravstvenega sveta SD. In zdaj si zamislite, da minister za zdravje pove že vnaprej, koga hoče kot direktorja, se pravi, še preden je sploh izdan razpis. Kaj pa, če se bo kdo drug javil na razpis? Ni panike, SD, torej Brankovi prijatelji, imajo večino v svetu zavoda! Smrdi po politični korupciji in zastavlja se vprašanje, ali bo kdo pogledal te rabote," je pojasnil Krek.

"Novi minister za zdravje je skratka v nekaj dneh že popolnoma spolitiziral NIJZ, kar je seveda proti mojim stališčem, ko vedno trdim, da se nacionalnega inštituta ne sme politizirati. Vedno sem bil proti temu in tudi zdaj sem proti, kajti mi nismo politični organ, ampak strokovni," meni Krek in poudarja, da je rešitev samo depolitizacija inštituta, ki omogoča stroki, da deluje neodvisno. "To smo dokazali v zadnjih dveh letih," je zapisal.

"Odgovornost bo prevalil na druge, on pa bo izginil iz sistema"

Dodal je, da se pritiski ministra za zdravje ne ustavijo samo pri zahtevi po njegovem odstopu, grozi mu namreč, da ga bo razrešil svet zavoda. "Torej tisti svet, v katerem ima večino stranka SD – torej politično nastavljen svet," pove Krek.

"Gospodu ministru verjamem, da me bodo masakrirali na seji sveta zavoda, iskali napakice, zakaj moram odstopiti. In kot mi pravi minister, 'to ne bo lepo'. Tudi kasneje ne bo lepo, samo potem bo minister breme odgovornosti prevalil na druge, on pa bo izginil iz sistema," je dejal.

Ni edini, ki ga silijo k odstopu

Razkril je tudi, da ni edini, ki ga silijo k odstopu. "Tudi od drugih javnih zavodov s področja zdravstva dobivam informacije, da kličejo vodilne in jim kar po telefonu ukazujejo, naj odstopijo. Neverjetno! A ker sem že dovolj star, da imam nekaj zgodovinskega spomina, vam lahko zaupam, da je natančno tako, po istem kopitu včasih delovala Komunistična partija: povsod je imela svoje nastavljence, ki so poročali na Centralni komite, direktorji so bili lahko samo njihovi člani, razen redkih izjem," je še zapisal Krek.