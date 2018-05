Vandali razdejali čebelje panje v Tivoliju #video

Vandali v Ljubljani so se po uničevanju mladih dreves lotili še čebeljih panjev v parku Tivoli. Župan Zoran Janković je zgrožen in meščane poziva, naj morebitne informacije sporočijo policiji.

Video: Facebook

Župan Ljubljane Zoran Janković je ob včerajšnjem odprtju prenovljenega parka z otroškim igriščem na Kodeljevem sporočil, da so vandali razdejali čebelje panje v parku Tivoli.

V videoposnetku na Facebooku se zgroženo sprašuje, "kaj nekoga muči, da fizično trpi ob delanju škode Ljubljani". Dodal je, da njihovega početja ne razume, morebitne očividce pa pozval, da informacije sporočijo policiji.

Za podrobnejše informacije o dogodku smo se obrnili na službo za odnose z javnosti Mestne občine Ljubljana. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Dve čebelji družini sta padec preživeli

Ko smo zjutraj želeli preveriti stanje na terenu, smo ugotovili, da beli panji blizu tivolskega rastlinjaka in čolnarne znova stojijo na svojem mestu. Lastnik, čebelar in skrbnik čebeljih panjev Damir Škraban nam je pojasnil, da so vandali v noči s torka na sredo s stojala prevrnili dva od desetih čebeljih panjev, ki so ju že postavili na svoje mesto.

Dva od desetih panjev so vandali prevrnili s stojala, a sta obe čebelji družini padec preživeli. Foto: Ana Kovač "Panja na srečo nista poškodovana. Vse kaže, da sta nepoškodovani ostali tudi obe čebelji družini. O večji škodi na srečo ne moremo govoriti," pojasnjuje Škraban. Šlo je za prvi takšen dogodek v dveh letih, odkar v Tivoliju domujejo čebele. Nadeja se, da gre za osamljen dogodek, ki se ne bo nikoli več ponovil.

Vandali se nad naravo v Ljubljani znašajo že več let

Napadi vandalov v Ljubljani so sicer precej pogosti. Od leta 2014 je bilo več kot 150 primerov namernega uničevanja dreves. Nazadnje so vandali konec lanskega leta uničili 54 mladih sadnih dreves v sadovnjaku ob Vojkovi cesti.

Uničen sadovnjak ob Vojkovi cesti. Mestni sadovnjak na Grbi ob Poti spominov in tovarištva je bil od zasaditve leta 2015 kar trikrat žrtev vandalizma, nazadnje je storilec polomil še zadnje drevje, ki je ostalo, in s tem dokončno uničil sadovnjak.

Tudi v nasadu v Savskem naselju so neznanci pred časom populili in odnesli več sadik sadnega drevja.

Večkrat so bila namerno polomljena tudi mlada drevesa ob Poti spominov in tovarištva. Policisti so leta 2015 prijeli 22-letnika, za katerega so v preiskavi ugotovili, da je v treh mesecih namerno poškodoval 66 dreves. V preostalih primerih storilcev policija še ni prijela.

Samo škoda na uničenih drevesih znaša sto tisočakov

Na mestni občini ocenjujejo, da je v zadnjih štirih letih zaradi vandalizma na sadnih in drugih vrstah dreves v Ljubljani nastalo za okoli sto tisoč evrov škode. Občina je sicer za namerno poškodovanje dreves na javnih površinah predpisala tisoč evrov globe.

Večkrat se poškodbe dogajajo tudi v galeriji na prostem na Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju. Predlani so obravnavali štiri dejanja vandalizma, lani pa deset. Škode je bilo za več tisoč evrov.