"Zaradi izboljšanja epidemiološke situacije v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana sproščamo ukrepe glede nošnje zaščitnih mask," so tvitnili na svojem profilu. Nošenje maske je za vse obiskovalce še vedno obvezno v primeru znakov respiratornega obolenja.

Nošenje maske je še vedno priporočljivo v prostorih, kjer ni mogoče zagotavljati ustreznega prezračevanja in medsebojne razdalje, so še navedli v sporočilu za paciente iz ZD Ljubljana.

Še posebej to velja za bolj ogrožene, kot so starejši, osebe s pridruženimi obolenji in imunsko oslabeli.