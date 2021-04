Danes se po celotni državi odpirajo terase in vrtovi gostiln ter lokalov. V treh regijah, ki so uvrščene v rumeno fazo, pa lahko za goste odprejo tudi notranjost.

Do danes so bile terase lokalov odprte le v treh regijah, zdaj pa so se jim pridružile še preostale regije v državi. V večini regij gre za prvo odpiranje gostiln in lokalov po 23. oktobru lani.

Strežba bo dovoljena med 7. in 19. ure, ob tem pa bo treba upoštevati številne omejitve in ukrepe za preprečitev širjenja novega koronavirusa. Med mizami bo moralo biti tri metre razmika, med osebami za isto mizo pa 1,5 metra, ob tem pa za mizo ne smejo biti več kot štiri osebe.

Izvajalci gostinske dejavnosti se morajo enkrat tedensko testirati, razen v primerih prebolevnosti ali če so bili že cepljeni. V treh regijah, kjer so lahko odprli tudi notranjost lokalov, bo treba pri obisku upoštevati številne kriterije. V notranjost boste namreč lahko vstopili le z enim od štirih dokazov: s hitrim ali PCR-testom, ki ni starejši od 48 ur, dokazilom o prebolevnosti ali cepljenju, negativnim PCR-testom, ki je starejši od deset dni.

Številni lokali so pripravljeni na ponovno odprtje. Foto: Gregor Jamnik

Rumene regije: pomurska, goriška in obalno kraška.



Oranžne regije: podravska, koroška, savinjska, zasavska, posavska, jugovzhodna Slovenija, osrednjeslovenska, primorsko-notranjska in gorenjska.

Veselje ob sproščanju koronskih ukrepov naj po besedah zdravniške zbornice spremlja tudi odgovornost



V Sloveniji je v zadnjih dneh opazen trend zmanjševanja bremena epidemije bolezni covid-19, zato se postopoma rahljajo tudi ukrepi. Zdravniška zbornica Slovenije ob začetku prazničnega tedna prebivalcem priporoča, da ob sproščanju ukrepov še naprej upoštevajo ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom, je zapisano na spletni strani zbornice.



"V prihajajočih dneh, ko nas čaka tudi nekaj praznikov, bodo po dolgem času spet odprte terase lokalov. Prav tako gibanje ni več omejeno na regije. Vse to nas kot družbo navdaja z veseljem in optimizmom. Zdaj tudi vemo o virusu že veliko več, kako se prenaša in kateri so tisti potrebni zaščitni ukrepi, ki virusu preprečujejo širjenje," so spomnili, poroča STA.