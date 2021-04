Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek se znova odpirajo nastanitvene storitve po celotni državi. "Na včerajšnji seji vlade smo znova sprejeli nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki velja od 24. aprila do vključno 2. maja letos," je na novinarski konferenci povedal državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc.

"V vseh statističnih regijah se podaljšujejo izjeme, ki so trenutno v veljavi, torej ohranjamo sprostitev storitvene in trgovinske dejavnosti. Dodatne izjeme, ki smo jih sprejeli, pa nam v luči prihajajočih praznikov prinašajo novo mero optimizma," je dejal Zajc.

V devetih statističnih regijah, to so Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Primorsko-notranjska in Gorenjska, se določa izjeme, ki veljajo za oranžno fazo sproščanja ukrepov.

V teh statističnih regijah se pod določenimi pogoji dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov. Strežba na terasah bo še naprej dovoljena od 7. do 19. ure. Ta omejitev pa ne velja za strežbo v sobah v nastanitvenih storitvah.

Odpirajo se nastanitvene enote

Med novostmi je ponudba nastanitvenih storitev v obratih do 30 nastanitvenih enot, ne glede na velikost obrata, pod pogojem dokazil potrošnikov o testiranju, cepljenju ali prebolelosti. To vključuje tudi ponudbo programov za dobro počutje, ki jih nastanitveni obrat ponuja

V notranjosti gostinskih obratov, ki so dovoljene v treh rumenih regijah, in v nastanitvenih obratih so lahko le gostje, ki imajo enega od štirih dokazil:

dokazilo o negativnem rezultatu PCR ali hitrega testa, ki ni starejši od 48 ur; dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, potrdilo zdravnika, da so preboleli #COVID19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. dokazilo o cepljenju zoper #COVID19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Pfizer preteklo najmanj 7 dni, pri Moderni, Sputniku, Sinovac Biotechu in Sinopharmu pa najmanj 14 dni; prvega odmerka cepiva proizvajalcev AstraZeneca in Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni; odmerka cepiva proizvajalca Johnson in Johnson pa je preteklo najmanj 14 dni. Ta pogoj pa ne velja za goste nastanitvenih obratov, ki še niso dopolnili 15 let in bivajo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v nastanitvenem obratu.

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v: državah članicah EU, državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.