Na vladni novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 sodelujejo minister za notranje zadeve Aleš Hojs, državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc in direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek. Prenos lahko spremljate na Siol.net.

Notranji minister Aleš Hojs je na novinarski konferenci dejal, da so na podlagi mnenja strokovne skupine za covid-19, omejili zbiranja na deset oseb in ne 100 kot je bilo navedeno pred tem.

"Na podlagi sklepa ustavnega sodišča smo v preteklem tednu ponovno dovolili zbiranja. Kljub zaprosilu ustavnemu sodišču, da nam posreduje svoja spoznanja oz. to, da bi lahko z drugimi epidemiološkimi ukrepi dovolili takšna zbiranja, nismo z njihove strani dobili nič, zato se zahvaljujem strokovni skupini, ki je mnenje podala jasno, dokumentirano, natančno. Na žalost ne morem govoriti, da bi bila ta odločitev vsem povšeči - glede na aktualno stanje, posebej v bolnišnicah, se je strokovna skupina odločila, da se zbiranje ljudi omeji na številko 10, nimamo več številke 100. Podobno pa gre za zbiranje v zaprtih osebah, ki je omejeno na eno osebo na 30 kvadratnih metrov," je dejal minister. To velja tudi za kulturne in druge prireditve.

Uvodoma je povedal, da je celotna država v oranžni fazi in da so temu sledili pri sproščanju ukrepov. "Od polnoči ni več omejitev gibanja po državi," je dodal.

Vlada je včeraj sprejela, da celotna država prehaja v oranžno fazo sproščanja ukrepov po vladnem semaforju. Nekateri ukrepi začnejo veljati s soboto, ostali pa s ponedeljkom. Podrobnosti predstavljajo na današnji novinarski konferenci.

Kaj so odločili včeraj?

Vlada je sklenila, da se v devetih statističnih regijah, kot je določeno za oranžno fazo sproščanja ukrepov, dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov ter ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih do 30 sob.

V pomurski, goriški in obalno kraški regiji, ki se uvrščajo na rumeni seznam, bo od sobote poleg na vrtovih in terasah mogoče opravljati gostinsko dejavnost tudi znotraj gostinskih obratov. Od ponedeljka bo medtem tudi v teh regijah omogočeno ponujanje nastanitvenih storitev do 30 sob v nastanitvenih obratih, in sicer ne glede na velikost. Opravljanje obeh dejavnosti v notranjih prostorih in nastanitvenih obratih je sicer dovoljeno le pod pogojem testiranja potrošnikov, dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju.

Od petka je odpravljena prepoved prehajanja med regijami, dovoljene so prireditve do deset ljudi.

V skladu z načrtom sproščanja se prihodnji teden odpirajo vrata vseh izobraževalnih ustanov. To pomeni, da bodo znova omogočena predavanja na fakultetah in višjih strokovnih šolah, priporočen je hibridni model (kombinirana izvedba študijske dejavnosti z izvedbo v živo in izvajanjem na daljavo). Vrata bodo odprli tudi študentski domovi.

Vlada je sprejela nov odlok za šport v času pandemije novega koronavirusa, po katerem se sproščajo vsa tekmovanja in treningi, rekreativni šport bo dovoljen ne le posamično, ampak tudi v skupini do desetih oseb. Odlok bo začel veljati 26. aprila in se bo uporabljal do vključno 2. maja.

Več podrobnosti: