V UKC Maribor moški grozil zdravniku in varnostnikom

Mariborski policisti so v četrtek nekaj po 11. uri posredovali v UKC Maribor, kjer je 44-letni moški grozil zdravniku in nato še varnostnikom.

Moški je postal agresiven, pod vplivom alkohola je kršil javni red in mir, zato so ga pridržali do streznitve, so sporočili s Policijske uprave Maribor.