Policisti še vedno iščejo pogrešanega Blaža Horvata

Pogrešani je visok okoli 186 centimetrov, vitkejše postave, kratkih svetlejših las in nosi korekcijska očala. Foto: PU Ljubljana

Policisti na območju Ljubljane od konca julija vsakodnevno iščejo pogrešanega 48-letnega Blaža Horvata iz Ljubljane. Kljub številnim iskalnim akcijam ga do zdaj še niso našli. Policija zato ponovno prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo 113, so sporočili s PU Ljubljana.

Poleg policistov so v pregledu terena sodelovali tudi enote za reševanje iz vode, helikopterja, enote za delo z droni, policisti konjeniki in druge službe za reševanje. Zadnja akcija je potekala v četrtek na območju Zaloga.

S Policijske uprave (PU) Ljubljana sporočajo, da lahko podatke o pogrešanem ljudje sporočijo tudi na Policijsko postajo Ljubljana Center na (01) 475 06 00 ali pokličejo anonimni telefon 080 1200.

Pogrešani je visok okoli 186 centimetrov, vitkejše postave, kratkih svetlejših las in nosi korekcijska očala. Oblečen je bil v črno kratko majico, v kratke hlače do kolen s karirastim vzorcem in obut v temnejše copate.