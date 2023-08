Pogrešanega 21-letnika našli mrtvega, zdrsnil naj bi v hudournik

Družina pogrešanega 21-letnega Tilna Šuberja iz Kopra je na družbenem omrežju Facebook sporočila, da so pogrešanega po večdnevnem iskanju našli mrtvega. Njegovo truplo so našli blizu doma, umrl pa naj bi zaradi zdrsa v hudournik.

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrl naš ljubljeni Tilen. Njegova nenadna smrt nas je pretresla in dotolkla. V teh zelo težkih trenutkih se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste nam po svojih najboljših močeh pomagali, iskali z nami Tilna, nam stali ob strani in nas bodrili z vzpodbudnimi besedami," so zapisali.

Njegovo smrt so potrdili danes

21-letnika so pogrešali od 15. julija, ko je odšel od doma in se ni vrnil.

Njegovo smrt so potrdili tudi na koprski policijski upravi, kjer so zapisali, da so v eni od mnogo iskalnih akcij 27. julija na območju Šalare pri Kopru našli moško neidentificirano truplo. Koprski kriminalisti so opravili ogled kraja in truplo odpeljali na Inštitut za sodno medicino v Ljubljani, kjer so na podlagi odredbe preiskovalne sodnice Okrožnega sodišča v Kopru opravili sodno obdukcijo in izvedli postopek ugotavljanja identitete trupla.

Danes so na inštitutu potrdili, da gre za truplo Tilna Šuberja. Koprski kriminalisti in policisti nadaljujejo ugotavljanje vseh dejstev in okoliščin njegove smrti. Po zaključku vseh aktivnosti bodo obvestili Okrožno državno tožilstvo v Kopru. "Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so pomagali pri iskanju, družini, svojcem in prijateljem pa izražamo iskreno sožalje," so sklenili.