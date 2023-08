Pomurski policisti obravnavajo več prijav ugriza psa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pomurski policisti so v tokratno poročilo o aktivnostih v zadnjih 24 urah zapisali poziv lastnikom psov, da poskrbijo za svoje pse tako, da ne ogrožajo drugih ljudi. Kot so navedli, so policisti v zadnjem mesecu namreč prejeli že deseto prijavo ugriza psa.