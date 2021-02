V sredo so v Sloveniji opravili 4.271 PCR-testov in potrdili 872 okužb z novim koronavirusom (dan prej 1.097 ob 5.115 testih). Delež pozitivnih je bil 20,4-odstoten (v torek 21,4-odstoten), kažejo spletni podatki Covid-19 Sledilnika. Novinarsko konferenco ob 11. uri spremljamo v živo.

Pravkar poteka novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri sodelujejo vodja svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović, direktor inšpekcije varnosti in zdravja pri delu v inšpektoratu za delo Slavko Krištofelc, Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak. Novinarsko konferenco v živo spremljamo na Siol.net.

V sredo so opravili tudi 24.005 hitrih antigenskih testov (HAT), a podatkov o pozitivnih testih od sobote Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ne sporoča več. Pozitivne izvide na hitrih testih od sobote potrjujejo s PCR-testi.

Število aktivnih primerov se je znižalo in trenutno znaša 11.246, včeraj 11.641. Včeraj je umrlo deset bolnikov s covid-19, skupaj že 3.755. V bolnišnicah je 619 covidnih bolnikov, 19 manj kot dan prej.

Med občinami glede na včeraj potrjene nove okužbe izstopajo Koper 49, Piranu 17, Kranj 35, Škofja Loka 15, Nova Gorica 15, Ptuj 19, Ljubljana 116 in Maribor 36, je povedala Maja Bratuša, ki je vodila novinarsko konferenco. "Grafa 14- in 7-dnevne incidence nam kažeta, da je ta še vedno najvišja v Obalno-kraški regiji, najnižja pa v Zasavski in Posavski," je dejala.

Angleška različica se širi, a še vedno v nizkih deležih

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo je medtem sekvenciral 576 vzorcev, pri katerih so med 1. in 7. februarjem potrdili okužbo z novim koronavirusom. Ugotovili so, da so v 13 skupinah vzorcev našli vse mutacije, značilne za angleško različico virusa, zaradi česar sklepajo, da se ta različica širi, piše na njihovi spletni strani.

Ob tem navajajo, da se kljub temu večina mutacij še vedno pojavlja v nizkih deležih, torej so pozitivni samo posamezni vzorci v vsaki izmed skupin, piše STA.

"Nahajamo se v stagnaciji"

Včeraj je direktor NIJZ Milan Krek dejal, da se v Sloveniji po strmem padcu števila novoodkritih okužb sedaj nahajamo v stagnaciji, kar z epidemiološkega vidika ni dobro. Če se bo nadaljevala širitev južnoafriške in angleške različice v Evropi, lahko pričakujemo tretji val, je še povedal.