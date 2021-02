Sledilnik: Prenehanje poročanja o rezultatih pomeni izgubo pomembnega kazalnika epidemije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Covid-19 Sledilniku menijo, da prenehanje poročanja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o rezultatih oz. številu pozitivnih hitrih antigenskih testov pomeni izgubo enega od pomembnih kazalnikov, ki jih uporabljajo za spremljanje epidemije, s čimer se bistveno slabšata vpogled in razumevanje dinamike širjenja virusa pri nas.

NIJZ je o rezultatih oz. številu pozitivnih hitrih testov prenehal poročati 13. februarja, piše STA.

Kot navajajo na sledilniku, je vpeljava množičnega presejalnega hitrega testiranja konec lanskega leta pomenila pomemben nov ukrep za nadzor epidemije. Uvedbo so pozdravili, a obenem opozorili na pomen ločenega sledenja rezultatom hitrih testov in PCR-testov, saj se vsak tip testiranja izvaja na različni populaciji.

"Mešanje hrušk in jabolk"

Zato so se ob uvedbi hitrega testiranja odločili, da ne bodo poročali o skupnem deležu pozitivnih oseb, kot je to počela vlada, saj gre za mešanje hrušk in jabolk. Za razumevanje poteka epidemije je tudi izjemno pomembno, da kazalniki, ki jih spremljajo, ne spreminjajo definicije, sicer je analiza časovne serije podatkov močno otežena.

V preteklih tednih so podatki s terena vzbudili sum, da v določenih primerih prihaja do nenavadno velikega števila lažno pozitivnih testov. Zato je bil sprejet predlog epidemiologov, da je treba vsak pozitiven rezultat hitrega testa potrditi tudi s PCR-testom, piše STA.

Foto: Ana Kovač

To odločitev na sledilniku pozdravljajo, ne strinjajo pa se s tem, da bi bilo zaradi tega treba prenehati poročati o rezultatih hitrih testov. Ne samo, da je to nepotrebno, temveč je tudi zelo škodljivo za spremljanje in razumevanje razvoja epidemije, trdijo.

Prenehanje poročanja o rezultatih hitrih testov namreč pomeni ukinitev kazalnika, za katerega imajo za skoraj dva meseca podatkov, ki predstavljajo uporabno in - edino - časovno serijo za vpogled v pojavnost okužbe v asimptomatski populaciji testiranih.

Prav tako to pomeni novo spremembo testnega režima za PCR, ki močno oteži interpretacijo te časovne serije, saj je po novem nemogoče izločiti, koliko oseb je bilo pozitivnih po napotitvi po običajnem protokolu in koliko okužb je bilo identificiranih zaradi presejalnega testiranja.

Pozivajo pristojne, naj premislijo

Poleg tega postane poročanje zgolj o številu opravljenih hitrih testov v teh razmerah skoraj brezpredmetno s stališča spremljanja epidemije, dodajajo na sledilniku.

Zato pri sledilniku pozivajo pristojne na NIJZ in ministrstvu za zdravje, naj ponovno razmislijo o tej odločitvi in najdejo rešitev, da vsaj deloma ohranijo integriteto obeh časovnih serij podatkov: deleža pozitivnih na PCR-testih in deleža pozitivnih na hitrih testih, še piše STA.