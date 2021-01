Slovenija z novim rekordom: potrdili več kot tri tisoč okužb #vŽivo

V Sloveniji so v torek ob opravljenih 22.194 testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 3.354 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 15,1 odstotka vseh testiranih. Včeraj je umrlo še 31 bolnikov z boleznijo covid-19, od začetka epidemije pa skupaj že 2.898.

Novinarsko konferenco o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri sodelujejo namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager, nacionalna koordinatorica programa cepljenja iz NIJZ Marta Grgič Vitek ter vladni govorec Jelko Kacin, s pričetkom ob 10. uri v živo spremljamo na Siol.net.

Po podatkih vlade so v torek ob opravljenih 6.956 PCR-testih odkritih 2.602 novi okužbi. Delež pozitivnih PCR-testov je tako znašal 37,4 odstotka. Opravili so tudi 15.238 hitrih antigenskih testov (HAT) in ugotovili 752 primerov okužbe. Delež pozitivnih pri HAT je znašal 4,9 odstotka. Torkovo veliko število hitrih testov gre sicer pripisati razširjeni možnosti brezplačnega testiranja, ki ga od ponedeljka izvajajo v številnih zdravstvenih domovih.

V bolnišnicah se je v torek zdravilo 1.177 bolnikov, od tega 182 na intenzivni negi. Iz bolnišnične oskrbe so včeraj odpustili 106 bolnikov, na novo pa sprejeli skupno 114 ljudi. Včeraj je umrlo še 31 ljudi, od tega 24 v bolnišnicah in sedem v domovih za starejše.

Se bodo šole odprle že prihodnji teden?

Predsednik vlade Janez Janša se bo danes sestal s predstavniki vzgoje in izobraževanja na pogovoru o ponovnem odprtju in varnem delovanju vsaj dela vzgojno-izobraževalnih ustanov. Na mizi je pričakovati tudi predlog podpisa skupne izjave o postopnem vračanju v vzgojno-izobraževalne ustanove, do katere pa so nekateri skeptični.

Po nedavnih navedbah ministrice Simone Kustec, ki bo prav tako prisotna na današnjem srečanju, bi lahko ob primernih epidemioloških razmerah vsaj najmlajši otroci v šole odšli že prihodnji teden. Pred tem bi za zaposlene izvedli tudi testiranje na okužbo z novim koronavirusom, kot so to storili v primeru torkovega odprtja osnovnih šol s prilagojenim programom ter zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

O odločitvah o nadaljnjem sproščanju ukrepov bodo danes razpravljali tudi vlada v ožji zasedbi pristojnih ministrov ter predstavniki svetovalne skupine, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in nekaterih bolnišnic, piše STA.