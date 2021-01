Vzrok smrti starejše osebe, ki je umrla po cepljenju proti covidu-19, je po prvem mnenju strokovnjakov ponovljeni srčni infarkt, je na današnji novinarski konferenci pojasnil vladni govorec Jelko Kacin. Po ustaljenih postopkih so oblikovali komisijo neodvisnih strokovnjakov, ki bo primer natančno proučila in javnost seznanila s končnimi rezultati.

Da je ena oseba po cepljenju umrla, je nedavno zakrožilo na družbenih omrežjih, v ponedeljek pa so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) potrdili, da so prejeli prijavo smrti, ki časovno sovpada s cepljenjem v enem od domov za starejše. NIJZ je o tem že obvestil ministrstvo za zdravje, ki bo sklicalo komisijo za cepljenje, da primer podrobno prouči.

Iztek življenja ni posledica cepljenja

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin pa je danes pojasnil, da gre za starejšo osebo iz enega od domov za starejše, ki se je tako kot preostali sama odločila, ali se bo cepila. Nato pa se ji je ponovil srčni infarkt in je umrla. "Takoj ko se je to zgodilo, je bila izdana prva ocena strokovnjakov, da dogodka med seboj nista povezana. Do izteka življenja ali predčasnega izteka življenja ni prišlo zaradi cepljenja, temveč je šlo za ponovljen srčni infarkt. To je vse, kar v tem trenutku vemo," je dejal Kacin.

Oblikovali so tudi komisijo neodvisnih strokovnjakov, "nikakor ne iz hiše, kjer je nastopila smrt". Komisija primera sicer še ni obravnavala. Kot je dejal Kacin, bodo javnost seznanili s končnim rezultatom, saj ne želijo, da "bi kdorkoli izvajal pritisk na delo neodvisne komisije".

Tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je danes poudaril, da ne moremo ničesar prejudicirati, dokler preiskava zdravstva ni končana. Menil pa je, da je sistem nadzora varnosti cepiva dober in je v tem obdobju še posebej poostren, piše STA.