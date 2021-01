Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pogrešana je visoka 165 centimetrov in težka približno 55 kilogramov. Ima dolge črne lase in rjave oči. Od doma je odšla oblečena v dolgo rdečo bundo, črne hlače in obuta v bele športne copate.