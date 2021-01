Drama v Madridu! Florentino Perez prebledel.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kapetan Reala Sergio Ramos se, kot vse kaže, po 16 letih poslavlja od belega baleta. Špancu se namreč po tej sezoni pri Realu izteče pogodba. Možakar pri televiziji El Chiringuito TV, ki sliši na ime Josep Pedrerol, meni, da je legendarni branilec predsedniku Reala Florentinu Perezu že povedal, da ne namerava podpisati nove pogodbe in da bo poslušal ponudbe preostalih klubov.

Ramos se je v Madrid preselil leta 2005 iz Seville in z galaktiki v 15 sezonah osvojili vse, kar se je osvojiti dalo, Španec ima pri 34 letih dovolj in želi pred koncem kariere poskusiti še kaj drugega. "Ne bom podpisal pogodbe, ki ste mi jo ponudili, od zdaj naprej bom poslušal preostale ponudbe," je po besedah Pedrerola Ramos dejal Perezu.

Ramos je z Realom osvojil kar 22 lovorik. Bo po tej sezoni odšel v Francijo? Foto: Guliverimage To pa še ni vse. Omenjena oseba je zgodbo še nadaljevala. Kapetanu naj bi namreč nekdo prišepnil, da PSG gradi vesoljsko ekipo. "Nekdo pri PSG mi je namignil, da se gradi izjemna ekipa. Želijo ne samo mene, temveč tudi Messija," je Ramosove besede citiral Pedrerol.

Vse skupaj se zdi na trhlih nogah, a mediji so v preteklosti Messija že selili v Pariz, o Ramosu za zdaj še niso pisali tako neposredno, je pa pred dnevi France Football prav tako omenil, da se namerava PSG okrepiti z zvezdniki Reala in Barcelona. Omenjena nogometaša to vsekakor sta.

Real je Ramosu ponudil pogodbe do poletja 2023, a namesto 15 milijonov evrov bi na leto prejemal nekoliko manj. Plačo bi mu znižali za 10 odstotkov, kar za Španca očitno ni več sprejemljivo.

Parižani bi mu zagotovo ponudili več, tam denar ni ovira niti v teh težkih časih, ob tem pa bi v svojo ekipo zvabili igralca, ki ve, kako se osvoji ligo prvakov. Ramosu je to uspelo kar štirikrat, z enakim podvigom se lahko pohvali tudi Messi.

