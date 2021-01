Oblak še naprej pod oblaki in prvič pred Messijem

Vrednost Jana Oblaka je ostala nespremenjena, še vedno je tržno najbolj cenjen vratar na svetu, medtem ko je vrednost Lionela Messija upadla. Sploh prvič na lestvici nogometašev z najvišjimi vrednostmi na svetu zaostaja za slovenskim vratarskim zvezdnikom. Argentinec je sedem mest za njim, na 19. mestu. Foto: Reuters

Svetovna zdravstvena kriza je aprila lani poskrbela, da je vrednost sto milijonov evrov, ki jo je Jan Oblak na Transfermarktu držal leta 2019 in je rekordna za vratarja, padla za 20 milijonov evrov.

Oktobra lani je poskočila na 90 milijonov evrov, s takšno vrednostjo pa slovenski nogometni zvezdnik tudi po osvežitvi vrednosti nogometašev španske lige vstopa v leto 2021, v katerem je njegov Atletico Madrid morda celo prvi favorit za naslov španskega prvaka.

Joao Felix je trenutno najbolj vreden nogometaš španske lige in seveda tudi Atletico Madrida. Foto: Reuters Oblak že nekaj časa uživa vlogo tržno najdražjega vratarja na svetu, še naprej pa na tej lestvici Škofjeločanu za ovratnik diha brazilski čuvaj mreže angleškega prvaka Liverpoola Alisson. Tretje mesto zasedata Oblakova tekmeca iz Španije, številki ena Real Madrida, Belgijec Thibaut Courtois, in Barcelone, Nemec Marc-Andre ter Stegen. Vrednost obeh se ob zadnji osvežitvi ni spremenila, ostaja pri 75 milijonih evrov.

Oblak je tudi drugi tržno najbolj cenjen nogometaš Atletico Madrida. S stotimi milijoni evrov je pred njim Joao Felix. Portugalski napadalec je tudi edini nogometaš, dražji od slovenskega reprezentanta, v najboljši španski ligi. Na tretjem mestu sta trenutno poškodovani mladi as Barcelone Ansu Fati in njegov klubski kapetan Lionel Messi, čigar delnice v zadnjem obdobju tudi zaradi starosti močno padajo.

Po novem je šestkratni dobitnik zlate žoge vreden 80 milijonov evrov, kar je 20 milijonov manj od njegove lanskoletne oktobrske vrednosti. Pri 33 letih bo njegova cena, ki je pred manj kot dvema letoma znašala 180 milijonov evrov, v prihodnosti verjetno še padala (dve leti starejši Cristiano Ronaldo je kljub odlični strelski formi trenutno vreden 60 milijonov evrov), sploh prvič pa se je zgodilo, da ga je na tej lestvici prehitel Oblak.

Ta je seveda tudi z naskokom najdražji slovenski nogometaš, na visokem drugem mestu pa je tudi v kategoriji nogometašev, rojenih v letu 1993. Pred njim je s 120 milijoni evrov vrednosti le angleški reprezentant v vrstah Tottenhama Harry Kane.

To je nemška spletna stran , ustanovljena leta 2000, ki ocenjuje približke tržne vrednosti med nogometaši na podlagi njihovih iger, prestopov, pojavnosti v medijih in na družabnih omrežjih, pa tudi starosti in še marsičesa. Gre le za približek tržne vrednosti, ki pa je, po oceni Evropskega centra za gospodarsko uspešnost, najboljša ocena tržne vrednosti v nogometnem svetu, v katerem je statistika specifična v primerjavi z nekaterimi drugimi športi in je zato tržna vrednost toliko težje določljiva. Transfermarkt, ki izhaja v več jezikih, velja za eno najbolj obiskanih nogometnih strani na svetu. Tržne vrednosti igralcev ocenjuje od leta 2002.