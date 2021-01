Oblak najboljši nogometaš leta 2020 po izboru Ekipe SN

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Športni dnevnik Ekipa SN je v sodelovanju z novinarji ostalih slovenskih medijev trinajstič izbral najboljšega nogometaša leta. V letu 2020 je to postal Jan Oblak, slovenski reprezentančni vratar in član madridskega Atletica.

Za peti naziv najboljšega v državi je v letu 2020 Škofjeločan prehitel lanskega zmagovalca Josipa Iličića (Atalanta), Samirja Handanovića (Inter), Kevina Kampla (Leipzig) in Miho Blažiča (Ferencvaros).

Naziv najboljšega mladega nogometaša minulega leta je pripadel Aljoši Matku (Bravo in Maribor), ki je nasledil dvakratnega zaporednega zmagovalca Jako Bijola. V glasovanju je Matko prehitel Žana Zaletela (Celje), Žana Medveda (Slovan Bratislava), Luko Kerina (Celje) in Tomija Horvata (Mura).

Najboljši trener je postal Dušan Kosić, ki je s Celjem osvojil naslov državnega prvaka v sezoni 2019/20. Zdaj že nekdanji trener grofov je ugnal selektorja slovenske izbrane vrste Matjaža Keka, Simona Rožmana (Rijeka), Anteja Šimundžo (Mura) in Dejana Grabića (Bravo).

Naj nogometaš v Prvi ligi Telekom Slovenije je postal Mitja Lotrič (Celje in Würzburger Kickers). Drugo mesto je osvojil Ante Vukušić (Olimpija), tretje Dario Vizinger (Celje in Wolfsberger), sledila pa sta še Nino Kouter (Mura) in Rok Kronaveter (Maribor).