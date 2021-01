Padel negativni rekord: pozitivnih 40 oseb

V najmočnejši angleški nogometni ligi je vse več okuženih. V preteklem tednu so odkrili kar 40 okužb pri igralcih in strokovnem osebju, kar je največ do zdaj po junijskem zagonu lige.

V preteklem tednu so naredili 2.295 testov in odkrili rekordnih 40 okužb. Prejšnji rekord števila okuženih z novim koronavirusom po junijskem vnovičnem zagonu lige so dosegli med 21. in 27. decembrom, takrat je bilo pozitivnih 18 oseb.

"Glede na to, da je v večini klubov okužb razmeroma malo, se bo liga ob protokolih samozavestno nadaljevala. S tem se strinja tudi vlada, tekme se bodo nadaljevale po začrtanem sporedu," so sporočili odgovorni pri premier league, ki so prepričani, da manj kot dva odstotka pozitivnih testov ne pomeni grožnje, da bi jim zadeva ušla izpod nadzora.

V zadnjem obdobju so bile zaradi koronavirusa in prestavljene na kasnejši termin štiri tekme. Največ težav so imeli pri Fulhamu, virus pa je udrl v tabor Manchester Cityja, vseeno pa sredin spektakel proti Manchester Unitedu v ligaškem pokalu ni ogrožen.

