Barcelona po dveh pozitivnih testih prekinila aktivnosti

Lionel Messi in soigralci bodo preventivno izpustili današnji trening. Foto: Reuters

Nogometni klub Barcelona je zaradi pozitivnih testov na novi koronavirus pri dveh članih strokovnega štaba prve ekipe prekinil aktivnosti pred sredino zaostalo tekmo španskega prvenstva proti Athleticu iz Bilbaa, so sporočili na spletni strani katalonskega velikana.

Za dopoldne je bil predviden trening prve ekipe, ki so ga preventivno odpovedali, igralce in strokovni štab pa so poslali na novo testiranje.

O vsem so že obvestili pristojne zdravstvene organe ter vodstvo španske lige in ravnali v skladu s protokoli tekmovanja. Nadaljnji koraki bodo odvisni od zadnjih izidov testiranja.

Zaostali obračun 2. kroga španskega prvenstva je sicer predviden za sredo ob 21. uri v Bilbau. Barcelona na lestvici zaseda peto mesto in se lahko z zmago prebije na tretje.