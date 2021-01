Slovenija prvič izdala obveznice z negativnim donosom

Slovenija je danes izvedla novo zadolžitev na mednarodnem trgu. Izdala je za 1,75 milijarde evrov 10-letnih obveznic in dopolnila izdajo 30-letnih obveznic za 250 milijonov evrov. "Danes je Slovenija prvič v zgodovini izdala dolgoročne obveznice z negativnim donosom do dospetja," so poudarili na ministrstvu za finance.

Slovenija je izdala 10-letne obveznice z negativnim donosom do dospetja v višini -0,096 odstotka in kuponsko obrestno mero nič odstotkov v višini 1,75 milijarde evrov. "To pomeni, da je ob realizirani zadolžitvi s strani investitorjev prejela za 17 milijonov evrov sredstev, ki jih ne bo treba vrniti," so sporočili z ministrstva.

Poleg tega je Slovenija danes povečala obstoječo izdajo dolgoročnih 30-letnih evrskih obveznic pri obrestni meri 0,381 odstotka v višini 250 milijonov evrov, so dodali, piše STA.

"Pri obeh izdajah gre za tržno izkazano dolgoročno naložbeno zaupanje investitorjev v Slovenijo in s tem odločitve, ki jih sprejema vlada v teh zahtevnih časih oblikovanja in sprejemanja ukrepov za omilitev posledic epidemije covida-19 za gospodarstvo in državljane," so ocenili na ministrstvu, še piše STA.

Ministrstvo za finance je v ponedeljek sporočilo, da je mandat za organizacijo izdaje dolžniških vrednostnih papirjev podelilo bankam Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC in Nova KBM. Zakladnica je načrtovala izdajo nove 10-letne evrske obveznice z zapadlostjo leta 2031 in dodatne izdaje 30-letne obveznice z zapadlostjo leta 2050.

Zadnja zadolžitev oktobra

Slovenija se je nazadnje na mednarodnem trgu zadolžila sredi lanskega oktobra. Kot so takrat navedle Finance, je država lani prek izdaj različnih obveznic in dopolnitev obstoječih izdaj zbrala skoraj šest milijard evrov, upoštevajoč izdane zakladne menice pa še nekaj več. Precejšnji del je šel za financiranje ukrepov za blaženje negativnih posledic epidemije covida-19 za gospodarstvo in prebivalstvo.

Za izvrševanje letošnjega državnega proračuna je potrebna zadolžitev v višini 5,67 milijarde evrov, predvideva program financiranja proračuna, ki ga je sredi decembra lani sprejela vlada. V primeru te zadolžitve bi dolg državnega proračuna narasel na 36,62 milijarde evrov oz. predvidoma 75 odstotkov BDP, še piše STA.