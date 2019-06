V prometni nesreči umrla sopotnica na motorju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na cesti od Dvora proti Žužemberku se je okoli poldneva zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena 44-letni motorist iz Avstrije in njegova 37-letna sopotnica. Po prvih ugotovitvah prometnih policistov, je do nesreče prišlo zaradi neprimerne hitrosti glede na stanje vozišča. Sopotnica nesreče ni preživela, motorist je izven življenjske nevarnosti in je ostal na zdravljenju v novomeški bolnišnici.