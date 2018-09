Vučić razglasil stopnjo najvišje pripravljenosti srbske vojske

Vučić je po poročanju spletnega portala regionalne televizije N1 zaradi stanja že poslal protest generalnemu sekretarju zveze Nato Jensu Stoltenbergu. Kot je napovedal, bo o razmerah spregovoril drevi ob 21. uri na novinarski konferenci.

Območje akumulacijskega jezera Gazivode s hidroenergetskim kompleksom si lastita tako Srbija kot Kosovo. Pred približno tremi tedni je ob okrepljeni varnosti, a brez težav, potem ko je Priština po prvotni prepovedi odobrila obisk jezera, območje obiskal Vučić. Danes pa je jezero obiskal Thaci, ki so ga spremljali pripadniki specialne enote kosovske policije, kar je Srbija označila kot zavzetje jezera.

Pred približno tremi tedni je ob okrepljeni varnosti, a brez težav, potem ko je Priština po prvotni prepovedi odobrila obisk jezera, območje obiskal Vučić. Foto: Reuters

Po besedah vodje srbskega urada za Kosovo Marka Đurića so kosovski specialci v poslopju Centra za ekologijo in razvoj športa v Zubinem Potoku, ki leži v bližini hidroelektrarne na jezeru, zadržali štiri delavce srbske narodnosti. Kot je dejal Đurić, so se kosovske specialne enote ob jezeru razporedile brez kakršnegakoli dogovora.

Po poročanju srbskih medijev so se ob koncu Thacijevega obiska enote umaknile. V Prištini so zatrdili, da je šlo zgolj za obisk in da niso njihove enote aretirale nikogar.

Urad visoke zunanjepolitične predstavnice EU Federice Mogherini je v imenu EU vse strani pozval k miru in vzdržanosti. Đurić je bil kritičen do teh izjav.

Iz Kforja pa so medtem sporočili, da niso bili obveščeni, da bodo specialne sile kosovske policije odšle na sever Kosova. Tja so po poročanju Tanjuga poslali svoje pripadnike.

V Prištini medtem protesti proti menjavi ozemlja med Kosovom in Srbijo

Na ulicah Prištine se je danes več tisoč Albancev zbralo na protestih proti kosovskemu predsedniku Hashimu Thaciju in njegovemu predlogu, da bi Kosovo in Srbija zamenjali ozemlje. Thaci pa je medtem obiskal sporno jezero Gazivoda na severozahodu Kosova, pri čemer so bile srbske sile v najvišji pripravljenosti.

Protestniki, ki so vihteli albanske, nemške in ameriške zastave, so v Prištini od predsednika zahtevali, naj odstopi od pogajanj s Srbijo. Izražali so predvsem nasprotovanje menjavi ozemlja med Kosovom in Srbijo.

Predsednik Kosova je pred časom predlagal "popravke meje" s Srbijo, tako da bi tri večinsko albanske občine na jugu Srbije priključili Kosovu. Zanikal je, da bi v zameno Srbija dobila sever Kosova.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je v začetku avgusta povedal, da se zavzema za "razmejitev s kosovskimi Albanci", kar bi bilo mogoče razumeti kot evfemizem za delitev Kosova oziroma menjavo večinsko albanskih območij v dolini Preševa na jugu Srbije za večinsko srbski sever Kosova.

Srbija obisk kosovskega predsednika na jezeru Gazivoda označila za zavzetje jezera

Thaci je medtem danes obiskal akumulacijsko jezero Gazivoda s hidroenergetskim objektom na severu Kosova, ki si ga lastita tako Priština kot Beograd. Med obiskom so ga spremljali pripadniki specialne enote kosovske policije, kar je Srbija označila kot zavzetje jezera.

Po besedah vodje srbskega urada za Kosovo Marka Đurića so se kosovske specialne enote ob jezeru razporedile brez kakršnegakoli dogovora. Zatrdil je tudi, da so prijele štiri ljudi srbske narodnosti. Vučić je zato srbski vojski odredil najvišjo vojno pripravljenost, v stanju najvišje pripravljenosti pa je tudi srbska policija.