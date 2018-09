Vučića na Kosovu ustavili z gradbenimi stroji in tovornjaki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več sto veteranov je ceste blokiralo z gradbenimi stroji, tovornjaki, podrtimi drevesi in skalami. Foto: Reuters

Veterani Osvobodilne vojske Kosova (OVK) so blokirali vse dostopne ceste do vasi Banje, ki bi jo moral danes obiskati srbski predsednik Aleksandar Vučić. Kosovske oblasti so se iz varnostnih razlogov odločile odpovedati obisk.