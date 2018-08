Thaci na Kosovu nima podpore za spreminjanje meja

Spreminjanju meja nasprotujeta vladajoče Zavezništvo za prihodnost Kosova premierja Ramusha Haradinaja in tudi druga vladna stranka Nisma, poroča srbska tiskovna agencija Beta. "Stališče moje vlade je, da se stremi k pravno zavezujočemu sporazumu o medsebojnem priznanju Kosova in Srbije. Meje in ozemlje niso teme za pogovore," je v torek povedal Haradinaj.

Opozicija pa je zahtevala sklic izredne seje kosovskega parlamenta. Na njej bo vložila resolucijo, v kateri bo pisalo, da nihče nima mandata za pogovore o ozemlju Kosova. Podporo resoluciji sta napovedali tudi obe vladni stranki, ki nasprotujeta spreminjanju meja. Seja bi lahko bila 4. septembra.

Po mnenju pravnih strokovnjakov sicer predsednik brez soglasja skupščine ne more voditi pogajanj o pravno zavezujočem dogovoru, saj to ne bi bilo v skladu s ustavo.

Thaci se bo na naslednjih pogovorih s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v Bruslju sestal 7. septembra. Ali bosta govorila tudi o morebitnem spreminjanju meja, ni znano. Oba sta sicer konec tedna nakazala možnost nove razmejitve med Srbijo in Kosovom. Mediji pišejo tudi o možnosti izmenjave ozemlja.

Trije nekdanji posebni odposlanci EU v BiH so danes v odprtem pismu zunanjepolitični predstavnici EU Federici Mogherini in zunanjim ministrom članic EU posvarili pred spreminjanjem meja na Kosovu. Kot so zapisali Carl Bildt, Paddy Ashdown in Christian Schwarz-Schilling, "popravki meje" ne bodo rešili težav, temveč jih bodo kvečjemu poglobili.