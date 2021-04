"V primerjavi z zapisom sodnice, da je Janša diktator, so moje besede izrazito blage"

Podpredsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević je avgusta lani okrožnemu sodniku Zvjezdanu Radonjiču izrekel začasni suspenz. To je storil zaradi uvedbe disciplinskega postopka, ki je bil proti Radonjiču sprožen zaradi javnih kritik na račun sodstva.

"Med Maslešo in Zakonjškom vlada visoka stopnja zaupanja"

Đorđevićevo odločitev o suspenzu je potrdil tudi sodni svet, zoper katerega je Radonjič zato vložil tožbo. Pred senatom vrhovnega sodišča je tako danes potekala prva javna obravnava tožbe, na kateri je že takoj na začetku prišlo do zapleta, saj je Radonjičev odvetnik Aleksander Pevec iz senata petih vrhovnih sodnikov, ki bodo odločali o zadevi, zahteval izločitev Branka Masleše.

Kot razlog je navedel, da Maslešo v enem od sodnih postopkov zastopa odvetnik Emil Zakonjšek, ki je član sodnega sveta, zoper katerega je Radonjič vložil tožbo, prav tako je predsednik disciplinskih organov, ki so vodili postopke proti Radonjiču. Pevec je ob tem poudaril, da med Maslešo in Zakonjškom zaradi odnosa, ki ga imajo odvetniki s svojimi strankami, vlada visoka stopnja zaupanja.

Sodnik Radonjić je v ospredje pozornosti javnosti prišel, ko je prevzel novo sojenje Milku Noviču zaradi očitkov o umoru nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. V izreku oprostilne sodbe je spregovoril o pritiskih nanj, da Noviča obsodi. Foto: Ana Kovač

Masleša ne vidi razloga, da bi se izločil

Zaradi zahteve po izločitvi, za katero Masleša ne vidi razloga, je bila obravnava prekinjena in se bo nadaljevala 14. maja, a se je še pred koncem obravnave Radonjič pritožil, ker se obravnava zvočno ne snema, prav tako je zahteval, da se mu zagotovi vpogled v spis v disciplinskem postopku sodnega sveta zoper sodnico okrajnega sodišča v Ljubljani Urško Klakočar Zupančič.

Klakočar Zupančičeva je namreč lani na svojem Facebook profilu Janšo označila za diktatorja in dodala, da je virus pri nas dal polet "zafrustriranim osebkom s kriminalno preteklostjo". Izrazila je tudi upanje, "da bo doba janšizma nekoč samo še bridek spomin", a je sodni svet svet odločil, da ni kršila zakona o sodniški službi.

Radonjič je poudaril, da je njegovo izražanje v primerjavi z izražanjem omenjene sodnice izrazito blago.



Poglejte, kaj je Zvjezdan Radonjič septembra 2019 povedal za Planet TV.

Odvetnik: Sodni svet Radonjiča sploh ni zaslišal

Sodnik Radonjić je v ospredje pozornosti javnosti prišel, ko je prevzel novo sojenje Milku Noviču zaradi očitkov o umoru nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. V izreku oprostilne sodbe je govoril o pritiskih nanj, da Noviča obsodi. O tem je kasneje govoril in pisal še v nekaterih medijih.

Zaradi njegovih izjav ob izreku sodbe Noviču je predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Marjan Pogačnik disciplinskemu tožilcu pri sodnem svetu predlagal uvedbo disciplinskega postopka, poroča STA. Sodni svet je ugotovil, da so Radonjićeve izjave brez podlage in posledica njegovega subjektivnega dojemanja, pri čemer je, kot je danes opozoril Radonjičev odvetnik, sodni svet do tega sklepa prišel, ne da bi Radonjiča sploh zaslišal. Pri tem se je skliceval na nemško sodno prakso in na določbe evropskega sodišča za človekove pravice.

Radonjić je februarja 2018 podal tudi ovadbo glede domnevnega podkupovanja sodnikov na višjem sodišču. Zoper Radonjića je nato eden od sodnikov vložil ovadbo zaradi suma krive ovadbe. Radonjić zanika očitke o krivi ovadbi in stoji za svojimi trditvami. Poudarja, da ni širil lažnih obtožb, vedoč, da so lažne, temveč je policiji zgolj posredoval podatke, s katerimi je bil seznanjen.