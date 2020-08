Sodnik Radonjić se je pritožil na začasni suspenz

Podpredsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević je Radonjiću izrekel začasni suspenz, ker se mu očita storitev več težjih disciplinskih kršitev, ki glede na njihov opis kažejo na vztrajnost in ponavljajoča ravnanja oz. način izražanja obdolženega, piše STA.

Zoper Radonjića vložena tudi ovadba

"Ob upoštevanju navedenega je podpredsednik vrhovnega sodišča ocenil, da je sodnik obdolžen takšnih disciplinskih kršitev, ki glede na njihov značaj in težo narekujejo izrek začasne odstranitve iz službe, da se zagotovi nemoteno delovanje sodišča ter da se zavarujeta ugled sodniškega poklica in zaupanje javnosti v sodstvo," so ob uvedbi suspenza zapisali na vrhovnem sodišču.

Pojasnili so, da je podlaga za izrek suspenza vložen predlog za izrek disciplinske sankcije ter presoja predsednika oz. podpredsednika vrhovnega sodišča o značaju in teži očitanih disciplinskih kršitev. "Gre za presojo, ali sta značaj in teža očitanih kršitev takšna, da je začasna odstranitev sodnika iz sodniške službe nujen in sorazmeren ukrep za zagotovitev nemotenega dela konkretnega sodišča in sodstva kot celote," so dodali.

Zoper Radonjića je vložena tudi ovadba, ki mu očita krivo ovadbo, ker je nekaterim drugim sodnikom očital podkupljivost. Ovadbo je vložil eden od oškodovancev v primeru o podkupovanju. Radonjić je namreč februarja 2018 podal ovadbo o primeru domnevnega podkupovanja na višjem sodišču, še sedem drugih primerov, ki so jih obravnavali višji sodniki, pa je bilo po njegovem mnenju prav tako sumljivih. Radonjić zanika očitke o krivi ovadbi, še navaja STA.