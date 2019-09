Sodnik Radonjić razkriva, kako deluje globoka država v sodstvu #video

Sodnik Zvjezdan Radonjić ima po 23 letih dovolj šikaniranja in pritiskov. Razkriva, da so v pravosodnih krogih nanj pritiskali že med sojenjem v zadevi Nović. Preberite, kako v slovenskem sodstvu deluje globoka država.

Na to ljubljanski okrožni sodnik Zvjezdan Radonjić opozarja tudi v javnem pismu. Opisuje, kako ga na okrožnem sodišču že leta preganjajo z disciplinskimi postopki, njegovo delo ocenjujejo kot neuspešno, ker se trudi, da bi sodil pošteno. A če so ga med sojenjem Milku Noviću želeli zgolj diskreditirati, mu zdaj grozi celo odvzem sodniškega mandata.

"Za vsem skupaj stoji predsednik sodišča Marjan Pogačnik, ki prek poslušnih sodnikov nad mano izvaja pogrom," je prepričan Radonjič. Zato je danes prekinil medijski molk in stopil pred kamere.

"Ostrih besed ne uporabljam rad, to ni moj slog. Toda kadar predsednik sodišča zlorablja mehanizme, ki mu jih je zaupala država, in s tem povzroča nepotrebno škodo ljudem, takšnega človeka ljudje ne marajo. Številni se ga bojijo, a javno ne spregovorijo," poudarja.

"Izbrani sodniki slepo sledijo gospodarju"

Pravi, da Pogačnik sproža disciplinske postopke zoper njega, zato da bi ga utišal. Posebej izbrani sodniki pa slepo sledijo gospodarju. "Opisal sem del pritiskov in nespodobnosti, ki jih sistem uporabi, kadar se zameriš. Skozi ta pekel ne želi nihče," opozarja Radonjić.

Za vsem skupaj po Radonjićevem prepričanju stoji predsednik sodišča Marjan Pogačnik. Foto: STA Osupljiv je tudi molk kolegov sodnikov. "Nihče ne postavlja hrbta za nikogar, zato so strukture nedotakljive," je prepričan.

Zadnji disciplinski postopek zoper Radonjiča še teče, lahko pa se konča tudi z odvzemom sodniške funkcije. "Iščem karkoli zunaj sodstva. V najslabšem primeru bom šel med odvetnike," napoveduje. In ob takšni izpovedi sodnika, ki obsoja in oprošča že 23 let, državljanom ostaja samo eno vprašanje.

Ali lahko v primeru sojenja na Tavčarjevi 9 kot državljani pričakujemo pošteno sojenje in strokovne sodnike? Radonjić odgovarja: "Naredite vse, da vas ne bo čakalo sojenje na Tavčarjevi 9."

So Radonjićeve obtožbe upravičene ali je pri tem pristranski?

Zadeva je šla čez rob, primer neuradno preiskujejo kriminalisti, tako da verjetno ni pristranski, kot razlaga druga stran, čeprav zlepa ni hotela pred kamero. Neformalno pa smo slišali, da je vsak sodnik objektivno izpostavljen pritisku, sploh če gre za razvpit primer.

Radonjičev šef Pogačnik, ki naj bi stal za vsem skupaj, bo svoje povedal šele, ko bo konec postopka. Radonjič vztraja, da je šlo za velik interes vodstva sodišča in tožilstva, da Noviča v imenu javnega miru na vsak način obsodi, ker tako hud primer ni smel ostati brez krivca, čeprav se je na koncu zgodilo prav to. Tožilstvo naj bi pritiskalo z zahtevo po izločitvi sodnika Radonjiča, predsednik sodišča Pogačnik pa z disciplinskim postopkom, ker je javno spregovoril o pritiskih. In to kar ob razglasitvi oprostilne sodbe za Noviča letos aprila. Med redkimi, ki nimajo težav s svojim mnenjem o zadevi, je vrhovni sodnik Jan Zobec.

Pravosodno ministrico Andrejo Katič smo želeli vprašati, ali bodo zadevi prišli do dna, se pogovorili s Pogačnikom in Radonjičem. Prejeli smo enako elektronsko sporočilo kot ob začetku afere letos aprila. Zatrjujejo, da obsojajo nedopustne pritiske, vendar v to ne smejo posegati, ker bi šlo za političen vpliv. To naj sodstvo reši samo, za to obstajata sodni svet in etična komisija. Če se je zgodilo kaj kaznivega, pa sta tu še policija in tožilstvo, odgovarjajo. Kar se sicer sliši korektno, vendar v idealnem svetu, ne pa v pravosodno še vedno kaotični državi, kot je Slovenija.

In ravno etična komisija, ki naj bi bila še zadnja varovalka pred zlorabami, je pri tem odpovedala.

Ves pogovor z Zvjezdanom Radonjićem, ki je posebej za Planet razkril zakulisne igre v slovenskem sodstvu in pojasnil, kako v praksi deluje globoka država, si poglejte v prispevku: