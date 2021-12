V požaru v občini Žalec umrla ena oseba

Včeraj zvečer so gasilci gasilske zveze Žalec prejeli klic, da je zagorelo v kleti stanovanjske hiše v Spodnjih Rojah. Ob pregledu so gasilci našli preminulo osebo, kletni prostori in oprema pa so bili v požaru popolnoma uničeni. Skupno je v intervenciji sodelovalo 31 gasilcev.