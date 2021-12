V požaru v stanovanjski hiši našli mrtvo osebo

V požaru v stanovanjski hiši v Lastniču v Občini Podčetrtek so ponoči našli mrtvo osebo. Iz uprave za zaščito in reševanje za ponedeljek poročajo o najmanj sedmih požarih v Sloveniji.

Požar je v stanovanjski hiši v naselju Lastnič v Občini Podčetrtek izbruhnil ob 00.35. Gasilci PGD Polje - Sedlarjevo, Imeno in Podčetrtek so požar, ki je hišo uničil, omejili in pogasili. V hiši pa so našli mrtvo osebo.

Zagorelo v dimniku, v baraki poginili zajci

Več sreče je imel lastnik iz Dašnice v Železnikih, kjer so ob 20.51 zagorele saje v dimniški tuljavi. Gasilci PGD Železniki so goreče saje pogasili, s termovizijsko kamero pregledali tuljavo in okolico, prezračili prostore in lastniku prepovedali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Ob 19.20 je na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani gorela baraka velikosti okoli devet krat devet metrov. Požar, ki se je razširil na bližnji zajčnik, so pogasili gasilci GB Ljubljana in PGD Trnovo. Gasilci so prekopali požarišče in na prosto iznesli plinski jeklenki ter ju ohladili. Živali v zajčniku so poginile.

Še ene goreče saje v dimniku stanovanjskega objekta so ob 19.05 pogasili gasilci PGD Slavina v naselju Koče v Občini Postojna. Dimnik so gasilci delno očistili ter preventivno pregledali njegovo okolico. Lastniku so odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Požar v garaži, iz hleva rešili dva konja

Gasilci iz PGD Benedikt in PGD Sveta Trojica so v ponedeljek ob 10.51 ukrepali v garaži stanovanjske hiše na Lovski cesti v Benediktu, kjer so požar pogasili ter zadimljen objekt prezračili, pregledali s termovizijsko kamero in izmerili prisotnost dimnih plinov.

Ob 6.22 pa je na Sušici v Občini Ivančna Gorica zagorel hlev za konje velikosti 13 krat 8 metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Muljava, Stična in Ivančna Gorica. Ogenj je v celoti uničil objekt, zraven pa še kosilnico in motorno žago. Pred ognjem jim je uspelo rešiti dva konja. Pristojni delavec elektro podjetja je na kraju dogodka še odklopil elektriko.