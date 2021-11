V požaru skladišča pri Mozirju nastalo za več sto tisoč evrov škode

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 5.43 so bili gasilci obveščeni o požaru industrijskega objekta v Ljubiji. Na kraju je posredovalo več gasilskih enot. Foto: STA

V Ljubiji pri Mozirju je zjutraj nekaj pred 6. uro izbruhnil požar v skladiščnem objektu, velikosti približno 50 x 20 metrov. V času požara so bili v prostoru dve tovorni vozili, več strojev in sekancev, furnirja ter druge stvari. Objekt je v celoti pogorel, gmotna škoda naj bi po prvih ocenah presegla 400 tisoč evrov, so sporočili s policije.