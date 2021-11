Od praznovanja do katastrofe: ko se vnamejo adventni venčki

Foto: Getty Images

Največ požarov doma je prav decembra

Po podatkih Zavarovalnice Triglav je prav praznični čas tisti, ko se zgodi v povprečju največ požarov v Sloveniji. Praznični december je po podatkih Zavarovalnice Triglav v primerjavi z drugimi meseci v letu namreč požarno bistveno nevarnejši. Tako v letu 2019 kot 2020 je bilo v decembru skupno število škod višje, kot je znašalo mesečno povprečje leta. V letu 2019 je bilo višje za 32 %, v letu 2020 pa za 13 %.

Zakaj v času praznikov največkrat zagori, kako se plamenom izogniti in pogasiti goreč venček, preverite v nadaljevanju tega članka.

Foto: Getty Images

Posebno nevarnost predstavljajo adventni venčki

Božični venčki in smrečica zaokrožijo praznično sceno ter notranjosti doma dodajo pridih pravljičnosti. A sveče, priljubljena praznična dekoracija, lahko po spletu nesrečnih okoliščin povzročijo požar z manjšo ali večjo materialno škodo.

Vejevje in smrekove vejice se vnamejo že pri 250 stopinjah Celzija, plamen sveče pa jih ima okoli 800.

"Venčki se posušijo v dveh ali treh tednih ter sprostijo eterična olja, ko so v neposredni bližini plamena. Lahko se vnamejo in začnejo zelo hitro goreti. Če je v bližini venca drugi gorljivi materiali, kot so časopisi, revije ali vnetljivi prti, se lahko ogenj hitro razširi na celotno mizo in nato na okolico," na portalu Vse bo v redu opozarja Boštjan Žagar, poklicni gasilec, inštruktor in vodja PGD Ljubljana.

V posnetku, ki ga je s pomočjo gasilcev pripravila Zavarovalnica Triglav je prikazano, zakaj adventni venček zagori in kako učinkovito preprečiti tak požar.

Nič manj nevarna niso božična drevesca

Božične lučke sodijo med najbolj priljubljene okraske v prazničnem času. Uporabljamo jih za praznično popestritev doma. A po izkušnjah dr. Aleša Juga, namestnika predsednika komisije za preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije, so prav lučke najpogostejši razlog, zakaj pride do vžiga novoletne jelke in zato predstavljajo veliko nevarnost požara.

Takšni požari pa so zaradi velikosti plamenov in njihovega hitrega širjenja na okoliške predmete lahko nevarnejši od tistih, ki jih povzročijo adventni venčki. Če se božično drevesce v sobi, polni pohištva, vname, se lahko ogenj hitro razširi, če tveganja ustrezno ne preprečimo. Božična drevesca, ne glede na to, kako praznična so, so še vedno drevesa. Tudi, če nimamo naravnega drevesa in kupimo umetno drevo, ki je morda bolj ognjevarno, s tem ne preprečimo možnosti požara. Vsekakor pa pri umetnem drevescu traja dlje, da se plamen razširi.

Bodimo posebej pazljivi tudi pri uporabi nizkocenovnih lučk na novoletnih jelkah. "Navadne barvne žarnice z žarilno nitko ne sodijo v bližino gorljivega okrasja ali na smrekico. Druga nevarnost je požar, ki nastane zaradi električnega vodnika, ki povezuje novoletne lučke. Še posebej nevarni so nizkocenovni izdelki s tankimi električnimi vodniki, ki se pregrejejo, če so lučke dalj časa vključene," na Vse bo v redu opozarja strokovnjak za požarno varnost.

Foto: Getty Images

Kako preprečiti, da adventni venček ali smrečica zagorita?

Božič je oddaljen le nekaj tednov, priprave nanj pa se počasi že začenjajo. Tradicija, kot sta postavitev in okraševanje božičnega drevesca, je tista, ki praznike naredi čarobne in družino poveže. Božična drevesca lahko pomagajo pričarati praznično veselje. Vredno pa se je držati nasvetov strokovnjakov za požarno varnost, da bo praznično veselje trajalo prav do konca leta.

Foto: Getty Images

Božično drevesce postavimo na varno mesto

Božična smreka naj bo postavljena najmanj en meter od peči, štedilnikov, luči, električnih radiatorjev, okenskih zaves ter drugih gorljivih snovi, kot je denimo pohištvo. Nikoli je ne postavimo ob edini izhod iz prostora ali tako, da se lahko prevrne, kar je še posebej pomembno, če imamo doma male otroke ali hišne ljubljenčke.

Pametno okrasimo prostore

Pazimo, da okraskov, kot so smrekove vejice, lučke, svečke in druga praznična dekoracija, ne postavimo preveč skupaj in na neprimerna mesta.

Pazljivost je zlasti pomembna, ko so v bližini sveče, kamin, radiatorji in grelniki. Čeprav se nam morda zdi, da je praznična dekoracija obešena dovolj visoko nad kaminom, bi lahko po nesreči padla, se povesila ali pa bi nanjo "skočila" žerjavica, kar bi lahko zanetilo požar.

Minimalna dekoracija v kuhinji

Štedilnik in vonj po sveže pečeni potici ter drugih božičnih dobrotah naj ostaneta edina dekoracija v kuhinji. V nasprotnem primeru lahko zaradi bližine štedilnika in nepremišljenega okrasja hitro zagori.

Preverimo stanje starih lučk

Uporabljate iste lučke iz leta v leto? Morda ne boste opazili, da so žice stare in obrabljene, kar bi lahko predstavljalo potencialno nevarnost za požar. To še posebej velja, če jih moramo vsak božič močno razpletati. Vlečenje in zvijanje obremenjujeta komponente in jih lahko poškodujeta.

Lučke zamenjajmo, ko kažejo znake okvare. Nepredvidljive ali utripajoče lučke (razen, če je mišljeno, da utripajo) niso več primerne za uporabo.

Bolj varna je uporaba LED-božičnih lučk namesto tradicionalnih, saj imajo žarilno nitko. LED-diode imajo nižjo napetost, zato proizvajajo manj toplote.

Foto: Getty Images

Izklopimo lučke na smrečici, ko nismo v bližini.

Vabljivo je pustiti lučke prižgane ves dan, da se lahko vrnemo v praznično hišo. A ko smo v službi ali ko se odpravimo spat, ni pametno pustiti prižganih božičnih lučk, saj s tem tvegamo, da v primeru vžiga ne bi uspeli pravočasno ukrepati in preprečiti razvoj požara.

Pazljivo pri uporabi svečk

Težko si je predstavljati adventni venček brez svečk. A košček zelenja ali okrasja na venčku lahko zlahka ujeame konico plamena svečke. Zato svečk nikoli ne puščajmo brez nadzora. Svečke redno menjavajmo, še preden do konca pogorijo. Postavimo jih v negorljive podstavke, ki naj bodo dovolj visoki, da plamen ne bo zajel zelenja in okrasja v bližini.

Adventni venček iz naravnega materiala vedno postavimo na ognjevarno podlago, pred prižiganjem svečk pa ga zmočimo z vodno prho. Svečke naj gorijo le, ko smo v bližini. Nikoli jih ne puščajmo brez nadzora. Tudi če odidemo iz sobe le za deset minut.

Namestite javljalnike požara

Poleg omenjenih preventivnih ukrepov lahko možnost za nastanek prazničnega pa tudi drugih vrst požarov zmanjšamo tudi tako, da si v domu namestimo javljalnike požara. Ob namestitvi certificiranega javljalnika ali druge požarne zaščite, ki pripomore k odkrivanju, javljanju in gašenju požara, vam pri Zavarovalnici Triglav priznajo tudi popust na premijo za zavarovanje doma.

Foto: Getty Images

Prenesite si brezplačni priročnik Požar doma, v katerem boste spoznali ukrepi, s katerimi preprečite, da bi požar sploh izbruhnil, kako ravnati, če se mu ne morete izogniti in kljub vsemu zagori, ter kaj narediti po požaru.

Gasilni aparat naj bo vedno na dosegu roke

Za uspešno gašenje požarov je pomembno, da imamo vedno nekje v bližini gasilni aparat. Najprimernejši aparati so na peno ali vodno meglo, ki uspešno pogasijo tudi lučke pod napetostjo, pri gašenju pa povzročajo najmanj škode, priporoča dr. Jug.

Pomembno je, da znamo oceniti, kdaj ogenj še lahko gasimo sami. "Po vžigu jelke bo požar hitro napredoval po višini in oddajal veliko toplote. S tem se bodo vnele gorljive snovi ob jelki. Požar je tako lahko že kmalu neobvladljiv, tudi če ga gasite z gasilnikom," še na portalu Vse bo v redu navaja dr. Jug.

Vam lahko pomaga zavarovanje? Čeprav je preprečevanje škode pomemben del skrbi za varen dom, pa je prav tako pomembno imeti dobro in ustrezno zavarovanje. Z njim se bomo izognili marsikateri težavi, zato bodimo ob sklepanju zavarovanja za dom pozorni in natančno preglejmo, kakšne nevarnosti vključuje polica. Pri Zavarovalnici Triglav je kritje za nevarnost požara vključeno v zavarovanje doma, omogoča pa vam, da izberete še številna druga kritja.



Zavarovanje doma lahko z nekaj kliki sklenemo tudi prek spleta.

Čeprav je ob praznikih prednostna naloga, da dom okrasimo s svečkami, bleščicami in pravljičnimi lučkami, ki pričarajo praznično vzdušje, ne smemo pozabiti na previdnost sicer lahko prazniki hitro postanejo nevarni. Z malo skrbnosti in načrtovanja lahko zmanjšamo številna praznična požarna tveganja in praznike v okrašenem in varnem domu preživimo s tistimi, ki jih imamo najraje.