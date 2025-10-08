Aretirali 29-letnika, ki je zanetil požar, v katerem je umrlo 12 ljudi

Zvezni policisti na Floridi so v torek aretirali 29-letnika, ki je obtožen, da je januarja letos v Los Angelesu zanetil požar Palisades, v katerem je umrlo 12 ljudi. Požar so poimenovali po premožni soseski Palisades, kjer je ogenj uničil več kot šest tisoč hiš in drugih objektov, poroča Los Angeles Times.

Jonathan Rinderknecht je obtožen, da je 1. januarja zanetil požar, ki ga niso do konca pogasili in se je razbohotil čez teden dni. Zajel je naselja na pobočjih premožnega predela Palisades v Los Angelesu in uničil številne vile z razgledom na Tihi ocean, ogromna škoda je nastala tudi v središču mesta.

Jonathan Rinderknecht je obtožen, da je 1. januarja zanetil požar, ki ga niso do konca pogasili in se je razbohotil čez teden dni. Foto: Reuters

Požar je bil namerno podtaknjen

Preiskovalci so ugotovili, da je bil požar Palisades namerno podtaknjen. Policisti so Riderknechta prvič zaslišali 24. januarja, ko jim je povedal, da je bil 1. januarja v okolici kraja, kjer je izbruhnil požar, vendar takrat ni videl nikogar drugega.

Preiskovalci še vedno niso ugotovili vzroka za drugi požar, poimenovan Eaton, ki je prav tako izbruhnil 1. januarja v predelu Altadena in terjal 18 življenj.

Zunanja revizija je septembra ugotovila, da sta pomanjkanje virov in zastarel sistem za pošiljanje opozoril povzročila zamude pri opozorilih za evakuacijo, zaradi česar so bile posledice požarov hujše, kot bi bile sicer.