Na nemškem letališču Stuttgart so zaradi sredinega požara v eni od stavb, sicer stran od terminalov, v sredo in danes odpovedali več letov, mnoge pa so preložili. Višina škode še ni jasna, potnikom pa na letališču svetujejo, naj se pozanimajo o statusu svojih potovanj.

V sredo zvečer so zagoreli kabli v eni od zgradb na letališču, stran od terminalov, tako da ni bil poškodovan noben potnik. So pa v bolnišnico zaradi zastrupitve z dimom odpeljali dva gasilca, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

BREAKING: Fire reported at the Stuttgart airport, all flights cancelled pic.twitter.com/a0y094xWGJ — AlexandruC4 (@AlexandruC4) October 1, 2025

Požar je deloma prekinil oskrbo z električno energijo na letališču, to pa je vplivalo na sisteme, kot je razsvetljava vzletno-pristajalne steze, je povedal tiskovni predstavnik letališča.

Nekatere lete preusmerili na druga nemška letališča

Na letališču so ob dogodku za približno eno uro ustavili vse operacije. Do konca dne so bili preklicani vsi odhodi, pozno zvečer pa so se nadaljevali prihodi letal. So pa nekatere lete preusmerili na druga nemška letališča, med njimi Nürnberg, München in Frankfurt.

Glede na objave na spletu so v Stuttgartu v sredo in danes preklicali osem odhodov in pet prihodov letal, okoli 60 pa jih je imelo zamudo.