Požar je zanetila iskra, škode za 25 tisoč evrov #foto

V podjetju ADK v Dolanah v občini Cirkulane je ob 10.09 zagorelo na filtru sesalne naprave plazemskega rezalnika, so na svoji strani na Facebooku objavili gasilci PGD Cirkulane.

"Požar so omejili zaposleni, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Cirkulane in PGD Bukovci. Gasilci so še prezračili zadimljene prostore in jih pregledali s termo kamero," so še zapisali.

Materialna škoda znaša okoli 25.000 evrov, so še sporočili mariborski policisti.

Po ugotovitvah policistov je požar zanetila iskra, ki je v lovilcu isker prišla v tkanino mikrofiltra. Policisti bodo pristojnemu tožilstvu podali poročilo.