V požaru v indijski bolnišnici umrlo enajst covidnih bolnikov #foto

Report: Hospital fire in western India kills 11 - https://t.co/CwQ0SrRwxt #OANN — One America News (@OANN) November 6, 2021

V enoti intenzivne nege v indijski bolnišnici Ahmednagar v zvezni državi Maharaštra so zdravili najmanj 20 bolnikov v času, ko je okoli 11. ure izbruhnil požar. Večina bolnikov je bila starejših od 60 let. Umrlo je 11 ljudi, šest oseb je poškodovanih.

Prostor, ki so ga zgradili pred kratkim prav za namenom zdravljenja covidnih bolnikov je v celoti pogorel, vzrok za požar pa ni znan. Po prvem ogledu kraja požara bi lahko bil kriv kratek stik v pretvorniku, ki nadzoruje oskrbo s kisikom, morda je bil kriv monitor za frekvenco ventilatorja ali pa pokvarjen klimatski sistem, ki je povzročil kartek stik in požar.

Predsednik vlade Uddhav Thackeray je že zahteval preiskavo in pregled varnostnih razmer v tej bolnišnici, ki se nahaja 250 kilometrov od Mumbaja, glavnega mesta zvezne države Maharaštra. Preiskovalci imajo teden dni časa, da ugotovijo točen vzrok požara, je še sporočil Thackeray.

Maharashtra CM Uddhav Thackeray had ordered an investigation into the incident and the district collector had reportedly been asked to submit an inquiry report within a week#Ahemadnagar #Maharashtra

(@Pkhelkar) https://t.co/ayvnEsZyqa — IndiaToday (@IndiaToday) November 6, 2021

Dogodek so zabeležili pod oznako povzročitev smrti iz malomarnosti, je sporočil policijski komisar Deepak Pandey, minister za varuhe Ahmednagarja Hasan Mushrif pa je opozoril, da je vlada bolnišnicam že večkrat naročila, naj opravijo revizije. "Kljub temu se je zgodil tak dogodek. To je zelo žalostno" je dejal.

Vodja gasilske enote je po pregledu požarne varnosti zatrdil, da so bili gasilni aparati na svojih mestih. Osebje bolnišnice je za gašenje uporabila dva gasilna aparata, a zaman, je še dejal. Foto: Reuters

V Indiji so v zadnjih mesecih zaradi velikega števila obolelih s covid-19 v zdravstvu razmere kritične. Med aprilom in majem je tam izbruhnilo že več požarov v bolnišnicah. V Gudžaratu je umrlo najmanj 16 bolnikov s covidom in dve medicinski sestri, vzrok za požar je bil kratek stik v sobi za intenzivno nego. Aprila je v bolnišnici v predmestju Mumbaja umrlo 13 bolnikov s covid-19.