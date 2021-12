Več sto ljudi ujetih v gorečem WTC

Ob enih ponoči po lokalnem času je v hongkonškem Svetovnem trgovinskem centru izbruhnil požar, poroča Al Jazeera. Najmanj 300 ljudi je še vedno ujetih v zgradbi, najmanj sedem jih ima zdravstvene težave zaradi dima. Gasilci poskušajo ukrotiti požar, medtem ko ljudi rešujejo iz zgradbe s helikopterji in dvižnimi ploščadmi. Požar naj bi se po neuradnih podatkih začel v električni omarici v zgradbi.

At least two injured in the huge blast at the World Trade Center in #HongKong . pic.twitter.com/VvPync470E

🇭🇰 #Breaking: Over 250 people are trapped on the rooftop of the 38-story World Trade Centre tower in Hong Kong after a fire broke out. pic.twitter.com/Vd7pqZxfUE