Žrtev posilstva odpustili iz službe

Vodilni pri kitajskem spletnem gigantu Alibaba so odpustili žensko, ker je trdila, da jo je šef na poslovnem potovanju posilil. V podjetju so ob tem za javnost dejali, da je ženska širila neresnice.

Avgusta letos je neimenovana ženska obtožila svojega nadrejenega menedžerja, oba sta bila v času dogodka zaposlena pri Alibabi, fizičnega napada in posilstva na poslovnem potovanju, poroča France24. Kot razkrivajo sodni dokumenti, je menedžer pod vplivom alkohola napadel svojo žrtev na poslovni večerji. Ženska je svojega napadalca prijavila v podjetju že naslednji dan, vendar ni dobila nobene pomoči. Zato je pričela objavljati na spletnih družbenih omrežjih videoposnetke, kjer je želela javnost opozoriti na posilstvo in neaktivnost Alibabe.

Zaradi neaktivnost ob službo dva managerja

Ko so njeni posnetki postali viralni, se je v zgodbo vendarle vključila tudi Alibaba. Na začetku so v podjetju poudarjali, da imajo ničelno toleranco do vseh oblik nasilja. Dva menedžerja sta celo izgubila službo, ker nista "aktivno pristopila" k reševanju pritožb žrtve. Vendar se je zgodba pričela zapletati septembra, ko je sodišče odločilo, da ni dovolj dokazov za posilstvo in je napadalce spustilo na prostost z denarno kaznijo za prekršek.

Novembra letos je zato žrtev dobila odpoved pri Alibabi. Kot so dejali v podjetju, je širila neresnice glede napada in podjetja, kar "je imelo negativne posledice." Žrtvi so tudi zagrozili s povračilnimi pravnimi ukrepi, če bo nadaljevala blatenje podjetja. Kot poročajo mediji, je zaradi pomoči žrtvi službo izgubilo deset zaposlenih pri Alibabi.

Le primer sistematičnega zatiranja poročil o napadih

Prvi primeri obtožb o spolnih napadih in posilstvih pomembnih in vplivnih posameznikov na Kitajskem segajo v leto 2018. Vendar je partiji ob pomoči skoraj popolnega nadzora nad spletom uspelo vsako zgodbo hitro utišati in pomesti pod preprogo. Zadnji znani primer je zgodba kitajske teniške zvezdnice Peng Šuai, ki je pred časom razkrila, da jo je v spolne odnose prisilil visoki član kitajske komunistične partije Gaoli Zhang. Šuaijeva je po obtožbi za nekaj časa izginila iz javnosti in mnogi so se spraševali, ali je sploh še živa.