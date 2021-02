Posiljevanje ujgurskih žensk v kitajskih taboriščih za prevzgojo

Kitajska je glede na poročila različnih mednarodnih organizacij v prevzgojna taborišča zaprla milijon Ujgurov in pripadnikov drugih muslimanskih manjšin iz avtonomne pokrajine Sinkiang. CNN poroča celo o dveh milijonih nasilno pridržanih. Mreža centrov za pridržanje naj bi obsegala okoli 380 enot. Pod pretvezo izkoreninjenja ekstremizma naj bi pridržane odvrnili od njihove vere in prepričali o komunizmu. Dogajajo se tudi druge sistematične zlorabe, kot so sterilizacija, prisilna kontracepcija žensk in posilstva.

Kitajska te očitke seveda zavrača, češ da ne gre za taborišča, ampak centre za usposabljanje, delovne sheme in izobraževanje. Te centre branijo kot nujne za zajezitev ekstremizma v regiji, določenim skupinam Ujgurov pa očitajo terorizem. Uradni Peking je za CNN vse očitke o sistematičnih spolnih zlorabah in zlorabah žensk odločno zavrnil.

Spregovorila učiteljica v enem izmed taborišč

Reportaža CNN razkriva, kako je Qelbinur Sidik na prvi dan svoje nove učiteljske službe v kitajskem vladnem centru za pridržanje v mestu Urumči v pokrajini Sinkiang videla, kako sta dva vojaka na nosilih iz stavbe nosila mlado Ujgurko.

"Na njenem obrazu ni bilo znakov življenja. Bila je bleda in ni dihala," je zgroženo dejala nekdanja učiteljica v osnovni šoli, ki je bila leta 2017 prisiljena nekaj mesecev poučevati v dveh centrih za pridržanje v Sinkiangu. Zdaj živi na Nizozemskem.

Njeno sodelovanje s CNN je eno redkih pričevanj o dogajanju v centrih za pridržanje. Ameriška vlada trdi, da Kitajska z represivno kampanjo množičnega pridržanja, mučenja, prisilnega nadzora rojstev in splavov izvaja genocid nad Ujguri ter drugimi muslimanskimi manjšinami.

Umrla na poti v bolnišnico

Policistka, ki je delala v taborišču, ji je kasneje povedala, da je ženska močno krvavela in na poti v bolnišnico umrla. Vzroka smrti ni navedla. To je bila prva izmed številnih zgodb, ki jih je policistka pripovedovala Sidikovi med njenim trimesečnim poučevanjem v močno zastraženi stavbi, kjer so bile zaprte ženske.

Sidikova je za CNN dejala, da ji je policistka zaupala, da ji je bila dodeljena preiskava o posilstvih v taborišču, čeprav CNN ni pridobila dokazov o tem. Sidikova je priznala, da je bilo tisto, kar je slišala in videla v taborišču, zanjo izjemno boleče.

Njeni očitki o nečloveškem ravnanju kitajskih oblasti so po navedbah CNN podobni obtožbam nekdanjih zapornikov, ki so spregovorili o posilstvih in sistematičnih spolnih zlorabah v taboriščih.

Policisti so se hvalili s posilstvi

Policistka je Sidikovi med drugim zaupala, da so se njeni moški kolegi hvalili s posilstvi ujgurskih žensk. "Ko so stražarji ponoči popivali, so si med seboj pripovedovali, kako so posiljevali in mučili dekleta," je CNN iz svojega novega doma na Nizozemskem povedala Sidikova.

Sidikova, po narodnosti Uzbekistanka, je odraščala v Sinkiangu in 28 let poučevala osnovnošolce. Jeseni leta 2016 so jo šolske oblasti povabile na sestanek in jo razporedile na delovno mesto enega izmed prevzgojnih taborišč.

Kmalu je na delovnem mestu spoznala okoli sto svojih novih učencev, le peščica je bila žensk. "Z vklenjenimi nogami in rokami so vstopili v učilnico," je dejala za CNN. Videla in slišala jih je jokati. Po njenih besedah so mladi zaporniki, ki so v taborišča prišli sposobni, močni in bistri, hitro oslabeli in zboleli. Sidikova je za CNN dejala, da je v svoji učilnici slišala krike zapornikov iz kleti. Ko je želela izvedeti, kaj se dogaja, ji je eden izmed policistov pojasnil, da zapornike mučijo. "Bila sem priča grozljivi tragediji," je dejala.

Podobno so razmere za CNN že opisovali nekdanji zaporniki, ki so na lastni koži izkusili politično indoktrinacijo in zlorabe. Po svetu razseljeni Ujguri poročajo, da njihovi sorodniki, živeči na Kitajskem, preprosto izginjajo. CNN je pridobil dokumente, ki razkrivajo, da je za aretacijo Ujgurov in privedbo v taborišče lahko razlog že zakrita žena.