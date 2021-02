Kitajska prepovedala oddajanje BBC World News

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot so po navedbah STA sporočile pristojne kitajske oblasti, bi glede na smernice "novice morale biti resnicoljubne in poštene". Oddaje televizije BBC pa naj bi škodile nacionalnim interesom Kitajske in spodkopavale narodno enotnost. Iz tega razloga kanalu ne bodo obnovili licence, navedbe regulatorja povzemajo tuje tiskovne agencije.

Pri britanski mreži BBC so zaradi te poteze izrazili razočaranje, češ da BBC med svetovnimi televizijami uživa izjemno zaupanje in o zgodbah z vsega sveta poroča pošteno in nepristransko.

Britanski zunanji minister Dominic Raab je odločitev kitajskih oblasti označil za "nesprejemljivo kratenje medijske svobode". "Kitajska ima ene izmed najostrejših omejitev medijske in spletne svobode na svetu in ta zadnji korak bo zgolj škodoval ugledu Kitajske v očeh sveta," je tvitnil.

Kitajski regulator je sicer odločitev sprejel, potem ko je BBC 3. februarja predvajal poročilo o mučenju in spolnem nasilju nad ujgurskimi ženskami v kitajskih prevzgojnih taboriščih v pokrajini Xinjiang.

Britanci odvzeli licenco kitajski televiziji

Pred tednom dni je sicer tudi britanski medijski regulator odvzel licenco za oddajanje kitajski televiziji v angleškem jeziku CGTN. Imetnik licence naj ne bi imel uredniškega nadzora nad vsebino, tega naj bi v resnici izvajala kitajska komunistična partija, kar ni v skladu z britanskimi pravili, poročanje nemške tiskovne agencije dpa povzema STA.