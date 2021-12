Preiskovalci sumijo, da je moški v 60. letih razlil določeno tekočino, nato pa je izbruhnil požar, poročajo tamkajšnji mediji.

En človek je poškodovan, pri 27 ljudeh pa so za zdaj diagnosticirali zastoj srca in dihanja. To je na Japonskem običajna diagnoza, preden potrdijo smrt.

Japan: 27 feared dead as fire breaks out in commercial building in Osaka: 9 people died 18 people cardiopulmonary arrest Suspected of arson in Osaka Building fire. Nine people were confirmed dead in a fire that broke out in the psychosomatic medicine department of a building in pic.twitter.com/wIjBA5V6GR