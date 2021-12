Ob vžigu svetilke se je vnel bencin, nastalo za šest tisoč evrov škode

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj dopoldne je v garaži stanovanjske hiše v Benediktu izbruhnil požar, v katerem so zagoreli osebni avtomobil znamke Renault R5, več motornih žag, moped, zamrzovalna skrinja, lamelna dvižna garažna vrata z motorjem in več drobnega orodja. Ena oseba je utrpela lažje opekline.

Materialna škoda znaša okoli šest tisoč evrov. V požaru se je lažje poškodoval 42-letni moški, saj se je med gašenjem opekel po roki, vdihoval pa je tudi dim. Potreboval bi bolnišnično oskrbo, vendar je to odklonil, so mu pa prvo pomoč na kraju nudili reševalci.

Vnel se je bencin

Policisti so ugotovili, da je imel opisani moški v kleti objekta, ki je last zunajzakonske partnerice, parkiran nevozni osebni avtomobil znamke Renault R5. Pod njim je imel na podaljšku nameščeno svetilko. Ko je hodil mimo vozila, je nehote stopil na stikalo podaljška, ko pa je svetilka zasvetila, se je vnel bencin, ki je iztekal iz vozila.

Po izbruhu ognja je najprej zagorelo opisano vozilo, nato pa še druge stvari, ki so bile v garaži. Lastnica objekta in opisani moški sta sprva skušala ogenj pogasiti sama, nato pa sta, ko sta uvidela, da sta pri tem neuspešna, za pomoč zaprosila gasilce. Ker so policisti tujo krivdo za požar izključili, bodo pristojnemu tožilstvu poslali poročilo.