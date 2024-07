V slovenskih turističnih krajih so v prvih šestih mesecih leta našteli skoraj 2,6 milijona turistov, kar je 4,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. V namestitvenih obratih so turisti ustvarili skoraj 6,4 milijona nočitev, 2,2 odstotka več kot lani. So bile pa junija številke nekoliko nižje kot v lanskem rekordnem šestem mesecu.

Tuji turisti so v šestih mesecih ustvarili skoraj 70 odstotkov vseh prenočitev, največ turisti iz Nemčije, sledili so gosti iz Avstrije in Italije, so sporočili s statističnega urada.

Domači turisti so ustvarili dva milijona prenočitev, kar je bilo za dva odstotka manj kot v istem obdobju lani, tuji pa skoraj 4,4 milijona, kar je za štiri odstotke več.

Samo junija je bila statistika nekoliko slabša od lanske. V prvem poletnem mesecu so turistični nastanitveni obrati poročali o 678.000 prihodih turistov in njihovih 1,6 milijona prenočitvah. Prvih je bilo manj za odstotek, prenočitev pa je bilo za štiri odstotke manj kot v lanskem rekordnem juniju.

Sanjarite o vikendu na Bledu? To je naprodaj.



Junija letos tri odstotke manj prihodov in prenočitev

Domači turisti so junija ustvarili skoraj 147.000 prihodov in nekaj več kot 423.000 prenočitev, obojih je bilo za tri odstotke manj kot v istem mesecu lani. Največkrat so prenočili v Piranu, Izoli in Ankaranu.

Med domačimi turisti so znova prevladovale ženske, ki so ustvarile dva odstotka več prenočitev kot moški, najštevilčnejša je bila starostna skupina 65 let in več. Ženske te starostne skupine so v nastanitvenih obratih ustvarile skoraj četrtino vseh prenočitev domačih turistk, bivale pa so tudi najdlje – povprečna doba je po podatkih statističnega urada znašala 5,4 prenočitve.

Prihodov tujih turistov je bilo minuli mesec skoraj 532.000 ali približno toliko kot pred letom dni, prenočitev pa 1,2 milijona ali za štiri odstotke manj. Med njimi so najbolj priljubljene občine Ljubljana, Piran in Bled.

Pri tujcih prevladujejo moški, pri domačih turistih pa ženske

Pri tujih turistih so ponovno prevladovali moški, ki so ustvarili tri odstotke več prenočitev kot ženske. Najbolj zastopana je bila starostna skupina med 55 in 64 let, povprečna doba njihovega bivanja pa je znašala 2,2 prenočitve.

Največ prenočitev med tujimi turisti so ustvarili tisti iz Nemčije, in sicer nekaj več kot 232.000 prenočitev ali 19 odstotkov vseh tujih. Največ jih je bilo starih med 55 in 64 let, največkrat pa so prenočili v občini Bovec.

Turisti iz Avstrije so ustvarili 99.000 prenočitev oz. osem odstotkov vseh tujih, tretjino vseh prenočitev so ustvarili v občini Piran. Prevladovala je starostna skupina 65 let in več.

Sledili so turisti iz Češke z 82.000 prenočitvami oz. sedmimi odstotki vseh tujih, prav tako so največkrat prenočili v Piranu. Največ jih je bilo starih med 45 in 54 let.

Na četrtem mestu so bili turisti iz Italije, sledili so gostje iz ZDA in Nizozemske.

Močno je naraslo število turistov iz ZDA

V primerjavi z letom prej se je število prenočitev turistov iz omenjenih držav povečalo le pri tistih iz ZDA (za 18 odstotkov) in Češke (za dva odstotka).

Tretjino prenočitev so turisti junija ustvarili v gorskih občinah, in sicer nekaj več kot 544.000. Največ jih je bilo v občini Bled. Sledile so obmorske (21 odstotkov) in zdraviliške občine (16 odstotkov) ter Ljubljana (15 odstotkov).

Domači turisti so največ prenočitev ustvarili v zdraviliških občinah, in sicer 37 odstotkov vseh njihovih prenočitev, med njimi največ v Brežicah. Med obmorskimi občinami, kjer so domači turisti ustvarili skoraj tretjino svojih prenočitev, pa je bila najbolje obiskana občina Piran.

Tujci predvsem v gorskih občinah

Tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v gorskih občinah (39 odstotkov vseh njihovih prenočitev), med njimi največ v občini Bled. Sledila je občina Ljubljana z 19 odstotki vseh tujih prenočitev.

V primerjavi s prejšnjim junijem se je z vidika vrste občin število turističnih prenočitev povečalo v občini Ljubljana, za osem odstotkov, kjer so skoraj dve tretjini prenočitev našteli v hotelih in podobnih nastanitvenih obratih.

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (671.000 prenočitev oz. 41 odstotkov vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (24 odstotkov) ter kampi (17 odstotkov).

Medtem ko je bilo v hotelih približno toliko prenočitev kot lanskega junija, jih je bilo v zasebnih sobah, apartmajih in hišah za dva odstotka manj, v kampih pa za 13 odstotkov manj.