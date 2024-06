Maja rast turističnega obiska

Turistični nastanitveni obrati so maja zabeležili 596.418 prihodov turistov, ki so skupaj ustvarili nekaj manj kot 1,4 milijona prenočitev. To je 16,9 oziroma 14,7 odstotka več kot maja lani. V prvih petih mesecih je bilo prihodov 1,9 milijona oziroma 6,7 odstotka več, prenočitev pa 4,8 milijona oziroma 4,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Nekaj manj kot eno četrtino vseh prenočitev v maju so ustvarili domači turisti. Njihovih prihodov je bilo 125.778 oziroma 8,1 odstotka več kot maja lani, prenočitev pa 333.638 oziroma 6,6 odstotka več. Največkrat so prenočili v občini Piran, sledili sta Izola in Brežice, so sporočili iz statističnega urada.

Tujih turistov so maja v Sloveniji našteli 470.640, kar je 19,5 odstotka več kot pred letom. Število njihovih prenočitev se je ob tem povečalo za 17,5 odstotka na nekaj več kot milijon, najpogosteje pa so izbrali občino Ljubljana. Sledili sta občini Piran in Bled.

Petino prenočitev v maju ustvarili nemški turisti

Petino tujih prenočitev so v maju ustvarili turisti iz Nemčije. Sledili so turisti iz Avstrije, Italije, ZDA in Poljske.

V primerjavi z letom prej se je število prenočitev turistov iz vseh omenjenih držav povečalo, najbolj pa pri turistih iz Poljske (za 32 odstotkov). Ti so največkrat prenočili v občini Ljubljana.

Domači turisti so največkrat prenočili v zdraviliških občinah, tuji pa v gorskih, še ugotavljajo statistiki. Najpogostejša izbira domačih turistov med zdraviliškimi občinami je bila občina Brežice, tujih pa med gorskimi občina Bled.

Med turisti največ Nemcev, Italijanov in Avstrijcev

V primerjavi z lanskim majem se je število turističnih prenočitev v vseh vrstah turističnih občin povečalo. Najvišjo rast je bilo opaziti v občini Ljubljana, namreč 27-odstotno, kjer so dve tretjini prenočitev našteli v hotelih in podobnih nastanitvenih obratih.

Razmerja so podobna tudi v petmesečni primerjavi. Tuji turisti so ustvarili približno dve tretjini vseh prenočitev, zabeleženih med januarjem in majem letos, med njimi pa je bilo največ turistov iz Nemčije, ki so jim sledili turisti iz Italije in Avstrije.