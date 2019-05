V Nazarjah napovedan protestni shod zaradi razmer v tamkajšnjem zdravstvu

Kot so danes sporočili iz Civilne iniciative za ohranitev zdravja Zgornjesavinjčanov, zdravniki ZD Nazarje niso odšli zaradi preobremenjenosti, ampak "zaradi nemogočih razmer v zavodu zaradi povsem nekompetentnega vodstva zavoda", prav tako je po navedbah civilne iniciative razlog neodzivnost sedmih občin v dolini.

Civilna iniciativa bo na shodu predstavila pismo z razlogi za odhod ene izmed zdravnic, ob tem pa opozarja še, da je z odhodi zdravnikov celotna Zgornja Savinjska dolina ostala brez 24-urne dežurne zdravniške oskrbe, zaradi česar so ljudje ogorčeni.

Zahtevajo tudi oceno dosedanjega vodstva in transparentnost delovanja sveta zavoda

Civilna iniciativa je pred torkovim shodom tudi že objavila svoje zahteve. Med drugim od sveta zavoda Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma zahteva, da oceni delo dosedanjega vodstva in zagotovi transparentnost delovanja sveta zavoda.

Civilna iniciativa vodstvu zavoda izreka nezaupnico in od njega zahteva prevzem odgovornosti za nastalo situacijo, pričakuje dolgoročno strokovno vizijo delovanja zavoda in takojšnjo vzpostavitev 24-urne zdravniške dežurne službe po celotni dolini. Na odgovornost kliče tudi župane občin in pričakuje petletni načrt vlaganj v zdravstveni dom in vozila ter izpolnitev obljub o novem zdravstvenem domu.

Vsi trije zdravniki kot razlog navedli preobremenjenost

Direktorica Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje Darja Es je danes povedala, da so uradno vsi trije zdravniki ZD Nazarje odpovedi dali zaradi preobremenjenosti in da nihče ni kot razlog uradno navedel kaj drugega. So pa tudi do nje prišle informacije o očitkih na račun njenega vodenja zavoda in odnosov v zavodu. Kot je dejala, se bo na očitke predvidoma v torek odzvala pisno.

Je pa povedala, da medtem razmere po odhodu treh zdravnikov rešujejo. Med drugim je začel delati en upokojeni zdravnik, prav tako obravnavajo prošnji dveh tujih zdravnic za zaposlitev, pri čemer Esova upa, da postopki za njuno zaposlitev ne bodo trajali predolgo. Objavljeni so tudi razpisi za zaposlitev še več družinskih zdravnikov, saj bi ZD Nazarje za ureditev razmer vsaj za začetek potreboval skupno pet zdravnikov družinske medicine.

Dostopnost nujne medicinske pomoči pa po besedah direktorice rešujejo v sodelovanju z vsemi sosednjimi zdravstvenimi domovi, pri čemer zadeve rešujejo skupaj z ministrstvom za zdravje in zdravstveno zavarovalnico. "Stvari so daleč od optimalnega, ampak nismo pa ostali povsem brez vsake oskrbe," je še dejala Esova.

Družinski zdravniki sicer na preobremenjenost opozarjajo tudi drugod po Sloveniji, med drugim v Kranju, Ptuju, Slovenj Gradcu, Celju in Mariboru.