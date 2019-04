Zdravstvena zavarovalnica zavrnila obljubo Šabedra družinskim zdravnikom

Minister za zdravje Aleš Šabeder je družinskim zdravnikom obljubil, da bo sprejet aneks, ki bo določil mejo za odklanjanje novih bolnikov pri 1895 glavarin, kot je to zapisano v vladnem sporazumu s sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Fides. Hkrati pa bi s tem izvajalce zavezal, da noben bolnik ne sme ostati brez osebnega zdravnika.

Po poročanju Radia Slovenija je upravni odbor ZZZS takšen predlog v sredo zavrnil kot neuresničljiv, saj "zniževanje glavarinskih količnikov brez realne podlage, zlasti brez dodatnega kadra, ne more rešiti problematike preobremenjenosti družinskih zdravnikov". Ocenil je namreč, da bi v tem primeru potrebovali skoraj 300 dodatnih zdravnikov, ki pa jih trenutno ni. Namesto tega je odbor predlagal, da se pri opredeljevanju upošteva obremenitev državnega povprečja, ki je zdaj 2417 glavarin.

Splošni dogovor za letošnje leto je mejo za odklanjanje novih bolnikov postavil pri povprečju posamezne izpostave ZZZS, kar je na bolj obremenjenih območjih še dvignilo prag obremenitve. To je bila kaplja čez rob za družinske zdravnike, ki so ponekod napovedali oziroma že podali odpovedi delovnih razmerij.

ZZZS: V vsaki izpostavi območne enote vsaj trije zdravniki s podpovprečno obremenitvijo

Upravni odbor ZZZS je še predlagal, da bi z aneksom k splošnemu dogovoru določili dolžnosti izvajalcev, da nihče ne bo ostal brez osebnega zdravnika. Zato bi bili nove bolnike najprej dolžni sprejeti zdravniki z najmanjšim številom glavarin v območni enoti. Po podatkih ZZZS so trenutno v vsaki izpostavi vsaj trije zdravniki, katerih obremenitev ne dosega državnega povprečja.

Predlog upravnega odbora ZZZS zagotovo ne bo po volji družinskih zdravnikov. Celjski zdravniki so namreč odpovedi zaposlitve zamrznili na podlagi ministrove obljube, kranjski pa pri odpovedi še vedno vztrajajo.

Glede aneksov k splošnemu dogovoru ima zadnjo besedo sicer vlada.

Upravni odbor je sicer še ocenil, da ZZZS kot plačnik zdravstvenih storitev v rokih, redno in skladno s predpisi zagotavlja financiranje izvajalcev zdravstvenih storitev za delovanje ambulant na primarni ravni. Posamezni izvajalec pa mora zagotoviti ustrezno plačevanje zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, kar vključuje tudi dodatno plačilo za povečan obseg dela, in voditi ustrezno kadrovsko politiko.

Ob tem so izpostavili, da so občine kot ustanoviteljice zdravstvenih domov in kot koncendenti dolžne oblikovati mrežo javne zdravstvene službe na svojem območju in zagotavljati dostop zavarovanim osebam do zdravnika, sodelovati pri upravljanju zdravstvenih domov ter tudi na druge načine spodbujati zaposlovanje zdravnikov na primarni ravni.

Na zavodu deležni pritiskov in žaljivih pisem

Na ZZZS dodatnih izjav ne bodo dajali, ker da so bili v preteklih dneh deležni pritiskov in anonimnih žaljivih pisem s sovražnim govorom in grožnjami. Pod enega je bil po navedbah ZZZS podpisan zdravnik družinske medicine. Na policijo so podali ovadbo zoper neznanega storilca, je tudi poročal Radio Slovenija.

Odziv ministra Šabedra je sicer pričakovati po popoldanskem sestanku delovne skupine za družinsko medicino.